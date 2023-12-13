《鍾之日記》１２月１３日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中央經濟工作會議展望前景，指出中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、

長期向好的基本趨勢沒有改變，要增強信心和底氣，財政和貨幣政策亦將支持經濟增長。不過，

大劑量的經濟刺激措施不會實現，滬深股市今早低開，滬綜指甫開市即失三千，盤中跌幅一路擴

大，尾盤白酒、消費、地產等板塊更出現急跌行情，拖累滬指此前兩日升幅一筆勾銷，全日跌

１﹒１５％，報２９６８﹒７６點，深市跌幅更強，深成指挫１﹒５４％，創業板指跌

１﹒６６％。

值得留意的是，今日ＥＴＦ成交額雖然仍維持高水平，但未見放量增長跡象，例如央企創新

驅動ＥＴＦ成交從上日（１２日）的３﹒４億元人民幣回落至１﹒２億元人民幣，按日大減近

６５％；央企科技ＥＴＦ成交儘管按日增２２％，但仍遠低於周一（１１日）５﹒９億元人民幣

水平。

兩市全日成交７６８６億元人民幣，按日進一步減少２﹒４％，陸股通淨流出９５﹒９億元

人民幣，是１０月１９日以來流出額近兩個月的新高。



＊美股繼續攀，港股走下坡＊



美國１１月ＣＰＩ數據基本符合華爾街預期，為聯儲局明年上半年開始減息提供支持。市場

情緒持續改善，美股周二攀升，道指收漲１７３點，創史上第三高收市價；不過港股昨日彈

１７３點後已經去盡，今日隨Ａ股走下坡，恒生指數全日收１６２２８，跌１４５點或跌

０﹒９％，主板成交近７５５億元。



＊董事減薪降成本，碧桂園慘淡＊



內房缺錢，節流成當務之急，碧桂園（０２００７）四位董事都要降薪，執行董事兼主席楊

惠妍、執行董事兼總裁莫斌、執行董事楊子莹及非執行董事陳翀年度薪酬調整至１２萬元人民幣

，年薪最高的莫斌減薪幅度達９６％。碧桂園還取消所有高管配車，確有工作需要時才可申請公

務派車或使用自有車。對於包含原高管配車在內的所有集團公車，通過內部公開競拍與對外工抵

化債等舉措進行資產盤活。同時，取消包括高管體檢報銷、高管免費食堂等待遇。

碧桂園稱集團盡力削減行政費用開銷，「非必要不支出」，剛性支出通過整合集約等方式盡

量縮減，２０２３年比２０２１年大幅降低近６０％。

中央經濟工作會議提出「九大經濟工作」，將房地產和地方債風險化解放在九大經濟工作的

第五點，且表述沒有變化。住建部副部長董建國最新表示，支持暫時資金鏈緊張的房企解決短期

現金流緊張問題，促進其恢復正常經營，堅決防止債務違約風險集中爆發。但他同時指，違法違

規導致資不抵債、失去經營能力的企業，按市場化原則出清，是市場優勝劣汰的結果。

資金撤出內房，開源節流的碧桂園今日仍跌２﹒５％，另外保利置業（００１１９）挫

３﹒２％，華潤置地（０１１０９）、萬科企業（０２２０２）均跌３％，龍湖（００９６０）

跌２﹒５％。



＊東方甄選股價暴跌，原因竟是飯圈戰爭＊



東方甄選（０１７９７）在教培行業倒下後又東山再起，靠著打情懷牌和培養明星主播搞起

直播帶貨，但如今公司卻被「飯圈」反擊而面臨挑戰，公司市值一日間掉了１３％，創下接近半

年新低。

東方甄選旗下明星主播董宇輝擁有過千萬粉絲，成為東方甄選的流量王牌之一。不過在董宇

輝最近一次帶貨直播後，公司小編在影片下方置頂一則留言，稱這些經典小作文多數由文案團隊

創作，並非全部出自主播之手，暗指直播內容並非完全由董宇輝原創，讓董宇輝的粉絲大感憤怒

。

在董宇輝粉絲和小編幾輪罵戰後，東方甄選馬上嘗到了飯圈帶來的抵制威力，東方甄選的抖

音帳號累計減少超過６萬名粉絲，直播觀看人數腰斬，至於東方甄選的同行高途佳品則出現「報

復式」的觀看增長，其直播間在周日的直播只有２﹒７萬人收看，第二日竟有６０萬人湧入觀看

。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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