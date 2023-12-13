《經濟通通訊社１３日專訊》中央經濟工作會議１１日至１２日在北京舉行。會議提出，當

前推動經濟回升需要克服一些困難和挑戰，主要包括有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預

期偏弱、風險隱患仍然較多等，因此要強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，繼續實施積極的財政

政策和穩健的貨幣政策。

中信證券發布報告指，總體來看，今年會議對經濟形勢判斷較去年更為嚴峻，預計明年宏觀

政策的推進將更具協調性且打好提前量。

貨幣政策方面，會議提出「穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效」，預計明年貨幣政策整

體偏穩，可能會適時降準以補充流動性，同時結構上可能會創新工具更加支持重點領域和薄弱環

節。

財政政策方面，中央財政和經濟大省將成為明年財政發力的主要抓手，預計明年財政政策力

度不低於今年。

消費方面，預計消費將從疫後恢復轉向持續擴大，既須依託新型消費，亦須穩定傳統消費。

投資方面，固定資產投資特別是基建和製造業投資有望受益，預計明年固定資產投資增速將

抬升至５﹒６％左右，成為增長的重要支撐，結構上呈現基建走強、製造業提升、地產承壓的特

點。（ｌｃ）

