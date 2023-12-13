《經濟通通訊社１３日專訊》國家企業信用信息公示系統顯示，重慶市螞蟻小微小額貸款有

限公司更名為重慶市螞蟻小微信息技術有限公司，其經營範圍不再包括貸款業務。

據《證券時報》報道，花唄業務將由重慶螞蟻消費金融有限公司承接。螞蟻集團表示，小貸

公司退出後，將保持存量業務的連續性，保障用戶服務體驗不受影響。

據國家企業信用信息公示系統稍早前披露，今年６月３０日，重慶市螞蟻商誠小額貸款有限

公司已更名為重慶市螞蟻商誠信息技術有限公司，經營範圍去除「在全國範圍內開展辦理各項貸

款、票據貼現、資產轉讓業務」。

事實上，螞蟻商誠小貸、螞蟻小微小貸曾經是為用戶提供借唄、花唄服務的主體，今年以來

，兩家小貸公司均按計劃退出市場。至於重慶螞蟻消費金融有限公司２０２１年６月獲准開業，

主要承接螞蟻集團整改後的消費金融業務。

按照螞蟻集團消費金融業務整體安排，螞蟻消金將承接小貸公司中符合監管規定的消費信貸

業務。螞蟻集團也對此回應稱，小貸公司退出後，將保持存量業務的連續性，保障用戶服務體驗

不受影響。（ｒｙ）

