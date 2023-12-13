《經濟通通訊社１３日專訊》據《新華社》報道，當地時間１２月１２日下午，剛剛抵達河

內的中國國家主席習近平同越共中央總書記阮富仲舉行會談。雙方宣布中越兩黨兩國關係新定位

，在深化中越全面戰略合作夥伴關係基礎上，攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體。

習近平和夫人彭麗媛抵達時，阮富仲為他們舉行隆重的歡迎儀式。

習近平指出，中方始終從戰略高度和長遠角度看待中越關係，把越南視為周邊外交的優先方

向。相信在雙方共同努力下，中越關係將進入政治互信更高、安全合作更實、互利合作更深、民

意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好的新階段，中越兩國社會主義建設事業將不

斷取得新成就，並為地區乃至世界穩定、發展、繁榮作出新貢獻。



＊兩國簽署３７項協議，中國資助修建跨境鐵路＊



會談後，兩黨總書記共同見證雙方簽署的雙邊合作文件展示，涵蓋共建「一帶一路」、檢驗

檢疫、發展合作、數字經濟、綠色發展、交通運輸、地方合作、防務和執法安全合作、海上合作

等領域。中越兩國簽署的３７項協議，包括中國資助修建一條跨境鐵路以及舉行海上聯合巡邏。

兩國還就就２０２３年至２０２６年促進貿易的行動計劃達成一致，兩國同意在「新時期」擴大

貿易和深化關係。（ｒｙ）

