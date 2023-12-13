《經濟通通訊社１３日專訊》據《韓聯社》報道，南韓總統辦公室透露，正在荷蘭進行國事

訪問的南韓總統尹錫悅今天將同荷蘭首相呂特舉行首腦會談並發表聯合聲明，宣布兩國正式結為

「半導體同盟」，設立經濟、安全、產業領域的雙邊協商機制。

滬深半導體板塊走弱，中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）Ａ股現價跌約

０﹒７％，報５３﹒７５元人民幣，Ｈ股同挫１％，龍芯中科（滬：６８８０４７）跌逾７％，

藍箭電子（深：３０１３４８）、源杰科技（滬：６８８４９８）跌４％，寒武紀

（滬：６８８２５６）、海光信息（滬：６８８０４１）均挫。



＊韓荷新設對話機制協調芯片政策＊



南韓和荷蘭兩國通過發表首腦聯合聲明建立半導體同盟，對加強芯片合作的目標、意義和方

法等進行了細化，商定保持技術差距、共同突破供應鏈危機。為此，兩國外交部門將建立每年定

期舉行的經濟安全對話機制。此外，兩國商務部門還將新設對話機制協調芯片政策，並建立基於

關鍵品目供應鏈合作諒解備忘錄的供應鏈協商機制。

南韓國家安保室第一次長金泰孝在記者會上表示，韓荷兩國此次新設多個雙邊協商機制，並

簽署半導體等供應鏈合作諒解備忘錄，將加快構建半導體同盟的進程。兩國結為半導體同盟，將

成為具有互補優勢的兩國芯片供應鏈生態圈進一步緊密銜接的契機。（ｒｙ）

