《經濟通通訊社１３日專訊》中央經濟工作會議１２月１１日至１２日在北京舉行。會議指

出，進一步推動經濟回升向好需要克服一些困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過

剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點，外部環境的複雜性、嚴峻性、不

確定性上升。要增強憂患意識，有效應對和解決這些問題。相比起去年提出的「三重壓力」，今

年中經會的語調更為樂觀，並指中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向

好的基本趨勢沒有改變，要增強信心和底氣。

外界預測，明年財政刺激措施將發揮更大作用，貨幣政策亦將保持寬鬆，但很多人期望的大

規模刺激措施可能不會實現。滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒２％，報

２９９７﹒３４點復穿三千關，深成指低開０﹒２％，創業板指低開０﹒２４％，燃氣股造好，

地產股走低。

在萬達之後，碧桂園（０２００７）亦傳出了好消息，據報其就一筆境內債與多數債券持有

人達成協議，勢將避免人民幣債券違約，另外公司亦宣布包括楊惠妍在內的高管集體大幅降薪。

人民銀行進行２６５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放２５０億元。

此前兩日Ａ股均出現尾盤拉升跡象，資金進場穩盤痕跡明顯，相信和多隻ＥＴＦ成交額大增

有關，例如博時央企創新驅動ＥＴＦ昨日成交額達３﹒４１億元，是前一交易日成交額的５倍，

繼續關注國家隊資金進場趨勢。（ｅｙ）

