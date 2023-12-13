《經濟通通訊社１３日專訊》中央經濟工作會議１２月１１日至１２日在北京舉行。會議指
出，進一步推動經濟回升向好需要克服一些困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過
剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點，外部環境的複雜性、嚴峻性、不
確定性上升。要增強憂患意識，有效應對和解決這些問題。相比起去年提出的「三重壓力」，今
年中經會的語調更為樂觀，並指中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向
好的基本趨勢沒有改變，要增強信心和底氣。
外界預測，明年財政刺激措施將發揮更大作用，貨幣政策亦將保持寬鬆，但很多人期望的大
規模刺激措施可能不會實現，至於外界關注的房地產風險及地方風險化解問題未有新表述。滬深
股市今早低開，滬綜指甫開市即失三千，盤中跌幅擴大至０﹒４８％，報２９８９﹒１５點復穿
三千關，深成指跌０﹒７３％，創業板指跌０﹒９％。
兩市半日成交４７６３億元（人民幣．下同），較上日同時段成交減少５﹒３％，注意陸股
通半日淨流出接近６０億元。
＊中經會對地產風險無新表述，相關股失望＊
中央經濟工作會議提出「九大經濟工作」，將房地產和地方債風險化解放在九大經濟工作的
第五點，且表述沒有變化。會議提出，要積極穩妥化解房地產風險，一視同仁滿足不同所有制房
地產企業的合理融資需求；加快推進保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村
改造等「三大工程」；加快構建房地產發展新模式等。資金急撤出Ａ場內房股，其中城建發展
（滬：６００２６６）跌４﹒７％，招商蛇口（深：００１９７９）瀉３﹒６％，金地集團
（滬：６００３８３）走低２﹒９％，萬科Ａ（深：０００００２）跌２﹒７％，新城控股
（滬：６０１１５５）跌２﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）挫２﹒１％。
外資大幅流出，白酒股捱沽，瀘州老窖（深：０００５６８）瀉４﹒７％，迎駕貢酒
（滬：６０３１９８）挫３﹒５％，山西汾酒（滬：６００８０９）跌３﹒１％，岩石股份
（滬：６００６９６）跌３％，五糧液（深：０００８５８）走低２﹒８％，洋河股份
（深：００２３０４）跌２﹒７％。
＊萬達電影一字漲停＊
萬達電影（深：００２７３９）宣告易手，今日復牌一字漲停，現價報１３﹒７元。萬達電
影發公告稱，萬達文化集團、北京珩潤及王健林與上海儒意簽署《股權轉讓協議》，擬分別將其
持有的萬達投資２０％、２９﹒８％和１﹒２％股權轉讓給儒意投資，轉讓價款共計２１﹒５５
億元人民幣。萬達電影稱，本次交易後，公司實際控制人將變更為柯利明，背後股東為騰訊
（００７００）。王健林完全退出萬達投資，但仍通過子公司持有萬達電影部分股權。（ｅｙ）
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