《經濟通通訊社１３日專訊》中央經濟工作會議對明年經濟展望樂觀，料財政和貨幣政策亦

將支持經濟增長，但大劑量的經濟刺激措施可能不會實現，滬深股市今早低開，滬綜指甫開市即

失三千，盤中跌幅一路擴大，尾盤白酒、消費、地產等板塊更出現急跌行情，拖累滬指此前兩日

升幅一筆勾銷，全日跌１﹒１５％，報２９６８﹒７６點，深市跌幅更強，深成指挫１﹒５４％

，創業板指跌１﹒６６％。

值得留意的是，今日ＥＴＦ成交額雖然仍維持高水平，但未見放量增長跡象，例如央企創新

驅動ＥＴＦ成交從上日（１２日）的３﹒４億元（人民幣．下同）回落至１﹒２億元，按日大減

近６５％；央企科技ＥＴＦ成交則從２﹒６億元增長至３﹒２億元，儘管增加了２２％，但仍遠

低於周一（１１日）５﹒９億元水平。

兩市全日成交７６８６億元，按日進一步減少２﹒４％，陸股通淨流出９５﹒９億元，是

１０月１９日以來流出額近兩個月的新高。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤表示，會議設定了較為寬鬆的宏觀政策基調，計劃進一步加碼政

策，穩定社會預期、經濟增長和就業市場。考慮到經濟面臨的種種挑戰和較穩溫和的政策組合，

瑞銀維持對２０２４年中國ＧＤＰ增速將放緩至４﹒４％的預測。

惠譽預計中國內地經濟增速將從略高於５％放緩至４﹒６％，認為中央政府可能會更多地使

用財政政策，並可能明智地部署以限制下行風險，但同時可能會導致財政赤字擴大，債務比率有

進一步上行壓力。惠譽又表示，受房市放緩影響，地方政府融資平台（ＬＧＦＶ）的債務可能會

繼續逐漸轉移到主權資產負債表上。



＊白酒股見崩，股王跌３％＊



外資連續三個交易日流出，而且還有加速流出趨勢，白酒股小崩盤，瀘州老窖

（深：０００５６８）跌５﹒５％，舍得酒業（滬：６００７０２）跌４﹒４％，五糧液

（深：０００８５８）跌４％，洋河股份（深：００２３０４）跌３﹒６％，股王貴州茅台

（滬：６００５１９）同跌２﹒９％。

市況拖累內險現沽壓，中國平安（滬：６０１３１８）、新華保險（滬：６０１３３６）跌

２﹒３％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌２％，中國人保（滬：６０１３１９）跌１﹒６％

。



＊半導體受敵，板塊整體偏軟＊



南韓將同荷蘭首發表聯合聲明結為「半導體同盟」，設立經濟、安全、產業領域的雙邊協商

機制，另外美國國會議員建議華府就較老型號的晶片向中國徵收更高稅率的新關稅。滬深半導體

板塊走弱，龍芯中科（滬：６８８０４７）跌７﹒３％，源杰科技（滬：６８８４９８）、藍箭

電子（深：３０１３４８）跌４﹒４％，寒武紀（滬：６８８２５６）跌３﹒７％，中芯國際

（滬：６８８９８１）軟０﹒７％。

中央經濟工作會議提出「九大經濟工作」，將房地產和地方債風險化解放在九大經濟工作的

第五點，且表述沒有變化。資金急撤出Ａ場內房股，其中城建發展（滬：６００２６６）跌

６﹒１％，招商蛇口（深：００１９７９）瀉３﹒６％，金地集團（滬：６００３８３）走低

３﹒５％，萬科Ａ（深：０００００２）跌３﹒４％，新城控股（滬：６０１１５５）跌

２﹒９％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３６９﹒６１ －１﹒６７

上證綜合指數 ２９６８﹒７６ －１﹒１５ ３３１４﹒７７

上證Ａ股指數 ３１１２﹒６２ －１﹒１５

深證成份指數 ９４７６﹒６２ －１﹒５４ ４３７０﹒６７

深圳創業板指數 １８７２﹒３４ －１﹒６６

上證Ｂ股指數 ２２４﹒９９ －１﹒９１ ０﹒９２

深證Ｂ股指數 １０７３﹒５１ －０﹒８９ ０﹒６５

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