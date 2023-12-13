《經濟通通訊社１３日專訊》時隔一周之後，美國國務部和商務部再以涉嫌幫助俄羅斯進行

軍事採購為由，分別制裁逾１５０個和１００個目標實體，包括一個由中國、俄羅斯和巴基斯坦

組成的跨國軍火採購網絡。

根據美國財政部外國資產管制辦公室指控，一個名為胡曉迅（音譯）的中國公民利用其位於

中國的私人防務公司賈維斯香港有限公司（Ｊａｒｖｉｓ ＨＫ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ。）和合作

夥伴網絡，透過第三方國家和中間公司向俄羅斯出售由中國製造的武器和技術，包括價值數千美

元的彈藥、數十萬美元的遊蕩彈藥以及數百萬美元的半導體微晶片製造設備。

被制裁的中國公司還中國商業衛星影像公司長光衛星，其被指為俄羅斯僱傭軍公司「華格納

」提供高解析度觀測衛星影像，至於將長光衛星技術使用權提供予華格納的代理商北京雲澤同遭

制裁；ＩＭＡＸＣｈｉｐ被指向俄羅斯出口了多批先進電子產品而被制裁；億澤信電子和

Ｗａｙｔｏｐ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ被指被俄羅斯政府用來進口電子元件而被制裁；西諾機械

被指向俄羅斯運送技術設備和工具機而被制裁。

香港方面，一家總部設在香港、名為科比國際的公司被指協助向俄羅斯運輸包括敏感電子零

件在內的數千批貨物，以規避出口規則和限制而被制裁。

另外，一些土耳其個人和公司因提供滾珠軸承、電子集成電路和助航設備等其他常用部件而

受到制裁；幾家總部設在阿聯酋的公司因向俄企出售飛機零組件和設備而受到制裁；一名南韓籍

人士被指為一家受制裁俄企擔任採購代理而被制裁；一家總部位於瑞士的電子公司被指向俄羅斯

出口關鍵零組件而受制裁；一家總部位於新加坡的電子公司連同幾家俄羅斯公司也受到制裁。

（ｅｙ）

