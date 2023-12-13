《經濟通通訊社１３日專訊》在流量為王的互聯網時代，「飯圈」當屬最強的營銷工具，粉

絲為了將心儀偶像捧上「頂流」位置，刷數據、拼銷量、比人氣，甚至會在網上主動反擊惡評，

但是隨著流量經濟不斷發展，「飯圈」的追捧對象不只是偶像明星或網紅，甚至可以是動畫人物

、商業品牌或者是帶貨主播。東方甄選（０１７９７）靠著打情懷牌和培養明星主播贏得了大量

人氣，在教培行業倒下後又東山再起，但如今公司卻被「飯圈」反擊而面臨挑戰，公司市值一日

間掉了１３％。

東方甄選旗下明星主播董宇輝是英語老師出身，在內地限制教培行業後轉型帶貨主播，不同

於其他熱鬧叫賣的主播，董宇輝憑藉慢節奏和分享有情懷的「小作文」，反而殺出一條血路，擁

有過千萬粉絲，成為東方甄選的流量王牌之一。不過在董宇輝最近一次帶貨直播後，公司小編在

影片下方置頂一則留言，稱這些經典小作文多數由文案團隊創作，並非全部出自主播之手，暗指

直播內容並非完全由董宇輝原創，讓董宇輝的粉絲大感憤怒。

董宇輝之後在直播中安撫粉絲，稱是小編「自稱很了解業務」、「胡（亂）回覆」。不過小

編再於評論區疑似反駁董宇輝，稱董宇輝部分直播文案是由文案組獨立創作完成，而董只是稍作

修改，小編更表示，編導團隊都喜歡和董宇輝合作，但是他的粉絲打著愛護的名義對小編進行網

絡暴力。在小編和粉絲罵戰之後，董宇輝未有參與下一場直播，令情況變得更加混亂

東方甄選馬上嘗到了飯圈帶來的抵制威力，東方甄選的抖音帳號累計減少超過６萬名粉絲，

直播觀看人數腰斬，至於東方甄選的同行高途佳品則出現「報復式」的觀看增長，其直播間在周

日的直播只有２﹒７萬人收看，第二日竟有６０萬人湧入觀看。



＊東方甄選ＣＥＯ：沒有虧待董宇輝＊



東方甄選ＣＥＯ孫東旭回應事件，稱已經批評小編團隊工作帶有情緒，溝通方式不恰當，至

於董宇輝沒有進行直播，原因是情緒受到影響，他強調公司認可董宇輝的貢獻，待遇上沒有虧欠

他，與此同時堅決向飯圈行為說不，希望部分粉絲保持冷靜。

至於新東方創始人俞敏洪則回應稱，網友想要發表觀點沒有問題，但是希望大家能夠用理性

的方式和態度表達自己的觀點，如此對於董宇輝以及其他主播都是最好的愛護，希望大家心平氣

和地推動主播和公司的發展。（ｅｙ）

