《經濟通通訊社１３日專訊》國務院批覆同意《橫琴粵澳深度合作區總體發展規劃》，提出

緊緊圍繞促進澳門經濟適度多元發展，創新完善推動琴澳一體化發展的政策措施，以更加有力的

開放舉措統籌推進粵澳深度合作，大力發展促進澳門經濟適度多元的新產業，加快建設便利澳門

居民生活就業的新家園，著力構建與澳門一體化高水平開放的新體系，不斷健全粵澳共商共建共

管共享的新體制，支持澳門更好融入國家發展大局，為澳門「一國兩制」實踐行穩致遠注入新動

能。

國務院表示，廣東省政府要與澳門特別行政區加強溝通協調，加大支持力度，為橫琴粵澳深

度合作區規劃建設提供堅實保障。橫琴粵澳深度合作區管理委員會要加強統籌協調、提高議事決

策效率，切實履行合作區規劃建設主體責任，橫琴粵澳深度合作區執行委員會要勇於擔當、善於

作為，務實承擔合作區規劃建設主體執行責任，深入推進改革創新、開放合作，高標準、高質量

、高效率推進合作區開發建設。

國務院指，國家發改委要完善工作協調機制，會同有關部門加強對《規劃》實施和橫琴粵澳

深度合作區建設的統籌指導，協調解決實施過程中遇到的困難和問題，重大事項及時向黨中央、

國務院請示報告。

合作區實施範圍為橫琴島「一線」和「二線」之間的海關監管區域，總面積約１０６平方公

里，目標包括發展科技研發和高端製造產業、中醫藥等澳門品牌工業、文旅會展商貿產業和現代

金融產業等。澳門將對合作區符合條件的產業企業減按１５％的稅率徵收企業所得稅，並將有利

於澳門經濟適度多元發展的產業全部納入政策範圍，並會吸引澳門居民到合作區就業創業，及推

進基礎設施與珠海互聯互通。（ｅｙ）

