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AH股新聞

13/12/2023 09:32

《中國要聞》劉德華澄清從未代言東北酸菜，廠商聲稱簽約影視集團

　　《經濟通通訊社１３日專訊》內地有網民近日發現，劉德華照片印了在東北一款名為「新開
荒乳酸菌酸菜」的包裝上，一旁還有小字稱「劉德華　電影《拆彈專家２》主演　攜手助力新開
荒品牌」。不過，劉德華經紀公司亨泰環宇有限公司昨日發布《侵權聲明函》，指劉德華從未而
且無計劃代言「新開荒乳酸菌酸菜」，並且沒有授權任何公司和個人在「新開荒乳酸菌酸菜」等
相關產品上使用劉德華本人的肖像及姓名。
　　「新開荒乳酸菌酸菜」生產廠家是黑龍江田苗農產品加工有限公司。該公司一名工作人員回
應內媒查詢時表示，公司是跟某影視集團簽約，沒有跟劉德華本人簽合同。商家則表示，包裝袋
上印的是影視照片，不清楚是否違法。
　　公開資料顯示，《拆彈專家２》為粵港合拍片，由寰宇娛樂有限公司、阿里巴巴影業（北京
）有限公司、博納影業集團股份有限公司、廣州市英明文化傳播有限公司共同出品，
　　據內媒不完全統計，單是今年，劉德華經紀公司就發了至少８４封針對虛假廣告的聲明函，
絕大多數是沒有名氣的「雜牌」。值得注意的是，劉德華的假代言覆蓋範圍與其國民知名度不相
上下，涵蓋衣食住行等各個領域。（ｓｌ）

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