《經濟通通訊社１３日專訊》在中國國際經濟交流中心今日舉行的２０２３－２０２４中國

經濟年會上，中央財辦分管日常工作副主任、中央農辦主任韓文秀表示，今年中國經濟社會發展

主要預期目標有望圓滿實現。今年中國經濟運行波浪式發展，曲折式前進，總體上呈現增速較高

，物價較低，就業平穩，國際收支基本平衡的格局。一季度經濟同比增長４﹒５％，二季度增長

６﹒３％，三季度增長４﹒９％，「現在不少機構預測全年經濟增長５﹒２％左右，全年經濟同

比增速表現為前低、中高、後穩的態勢」。

他並指出，加強和改善宏觀調控，要堅持穩中求進，以進促穩，先立後破。「穩中求進」就

是把穩作為大局和基礎，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，謹慎出台收縮性、抑制性

舉措。「以進促穩」就是要把進作為方向和動力，在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進

取，鞏固穩中向好的基礎。「先立後破」就是要統籌兼顧穩和進，該立的要積極主動地立起來，

該破的要在立的基礎上堅決地破，同時要穩扎穩打，把握好時、度、效，不能脫離實際，急於求

成。



＊財政政策、貨幣政策還有較大的空間＊



此外，他認為，中國具有產業體系完備、配套能力強的獨特優勢，在全球產業鏈、供應鏈中

居於重要的位置，汽車、造船等製造業展現出很強的國際競爭力。今年中國汽車出口將超過

５００萬輛，創新的歷史紀錄。

他並認為，中國經濟發展機遇大於挑戰。中國宏觀政策空間仍然較足，物價水平較低，中央

政府債務水平不高，財政政策、貨幣政策還有較大的空間。今年中國增發１萬億元人民幣國債，

出台一籃子化解地方債務風險方案，下調存款準備金率等等，這些政策效應將在明年持續釋放。

全面深化改革為發展注入新動力，人工智能、商業航天、量子科技、生物製造等領域技術加快突

破，以低碳節能環保為標準的綠色發展推動生產和消費加速轉型，這些將為中國經濟發展提供更

大紅利和更為廣闊的舞台。（ｓｌ）

