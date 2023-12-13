《經濟通通訊社１３日專訊》在中國國際經濟交流中心今日舉行的２０２３－２０２４中國

經濟年會上，中央財辦分管日常工作副主任、中央農辦主任韓文秀表示，要圍繞推動高質量發展

，扎實做好重點經濟工作，持續有效防範化解重點領域風險；要堅持系統觀念，統籌化解房地產

、地方債務、中小金融機構等風險；要完善相關的基礎性制度，加快構建房地產發展新模式；要

有效實施一攬子化解地方債務的方案，債務低風險地區要在推動高質量發展上能快則快。特別是

經濟大省要真正挑起大樑，為穩定全國經濟做出更大貢獻。



＊加強和改善宏觀調控，強化宏觀政策取向一致性＊



他並表示，要加強和改善宏觀調控，積極的財政政策要適度加力、提質增效。穩健的貨幣政

策要靈活適度、精準有效。要安排適度規模的赤字、地方政府專項債券、中央預算內投資、中央

轉移支付，落實好結構性減稅降費政策。關鍵是要優化財政支出結構，把錢用在刀刃上，提高財

政資金使用效益和政策效果；要嚴格轉移支付資金監管，嚴肅財經紀律，嚴控一般性支出；要兜

牢基層三保底線，做到民生有保障，財政可持續。

他還指出，社會融資規模、貨幣供應量要同經濟增長和價格水平預期目標相匹配，有利於更

好統籌實際經濟增長和物價水平的預期目標要求，更加符合宏觀調控的實際。此外，價格水平是

宏觀經濟的溫度計，太高或者是太低都不好，要使物價保持在溫和、適度水平。金融要加大對實

體經濟的支持，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融這五篇大文章，促進

社會綜合融資成本穩中有降，形成經濟和金融之間的良性循環。

他又認為，要強化宏觀政策取向一致性。實踐表明，除了直接的經濟政策之外，許多非經濟

性政策也對經濟運行產生直接或間接的影響，因此要堅持系統觀念，既要加強財政、貨幣、就業

、產業、區域、科技等政策之間的協調配合，也要把非經濟性政策納入宏觀政策取向一致性評估

，使各類政策更好協同發力，增強合力。（ｓｌ）

