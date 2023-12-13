《經濟通通訊社１３日專訊》東莞市發展和改革局近日印發《東莞市氫能產業發展行動計劃

（２０２３－２０２５年）》。根據《計劃》，東莞將重點推動氫能產業技術創新化、裝備自主

化、示範多元化、產業集聚化，並提出到２０２５年，東莞將集聚發展３家以上氫能產業龍頭骨

幹企業、５０家以上成長型企業，示範應用燃料電池汽車９００輛，建成加氫站２０座，力爭建

成５家以上氫能相關重點實驗室、工程研究中心、企業技術中心等創新載體。

《計劃》提出，實施研發創新水平提升、裝備製造業全鏈條培育、燃料電池汽車強鏈補鏈、

示範應用多元拓展等五大工程，加速形成特色鮮明、優勢突出、功能完善、可持續發展的氫能產

業生態，打造粵港澳大灣區氫能裝備先進製造基地與示範應用核心區。

統籌產業發展需求和市場應用空間，因地制宜拓展氫能多元化應用，重點推進氫能在以燃料

電池汽車為主的交通領域的推廣應用，積極拓展氫能在工業、儲能、分布式能源、新興及交叉領

域的替代應用和融合發展，加快形成可復製的示範應用場景及商業模式。（ｓｌ）

