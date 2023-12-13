《經濟通通訊社１３日專訊》平安銀行（深：０００００１）昨召開房地產企業座談會，萬

科（０２２０２）（深：０００００２）、綠城（０３９００）、龍湖（００９６０）、濱江

（深：００２２４４）、美的（０３９９０）、卓越、大華、偉星、星河、京基、中天美好、萬

華等１２家房地產企業高管，與平安銀行班子成員、各部門負責人，就房地產企業融資需求、深

化銀企合作、共同促進房地產市場平穩、健康發展等重要議題開展討論。

會上，平安銀行推出「七大類十五條」舉措，加大對房地產企業融資支持力度。舉措涵蓋延

長貸款期限、提高預售資金使用效率、加大城市更新融資支持、降低貸款利率、擴大債券投資、

盤活存量資產、提升按揭服務質效等房企最為關切領域。各大房企亦表達了與平安銀行深化合作

的意願，並提出相關需求和建議，平安銀行進行了現場反饋並表示積極落實。

據內媒統計，目前已有工行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、建行（００９３９）

（滬：６０１９３９）、中行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、交行（０３３２８）

（滬：６０１３２８）、郵儲行（０１６５８）（滬：６０１６５８）等國有大行以及浙商、廣

發等股份制銀行，對外宣布以座談會、實地走訪、一對一溝通等方式，與房地產開發企業對接聯

繫。各家銀行均表示，將滿足房企合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。１１月以來，

工行、農行、中行、建行、交行等主要銀行向非國有房企投放房地產開發貸款３００多億元人民

幣，其中近兩周投放１４０多億元人民幣。（ｓｌ）

