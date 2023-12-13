《經濟通通訊社１３日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）與新加坡知名酒店

品牌悅榕集團（Ｂａｎｙａｎ Ｔｒｅｅ）在中國的合作項目有所調整。合作６年後，雙方日前

簽訂有關協議，萬科方面將以４﹒８億元（人民幣．下同）向悅榕方面出售在內地合營酒店及度

假村管理公司的全部股權，悅榕方面則將以３０００萬元向萬科方面出售在內地投資酒店及度假

村發展業務的５﹒２％股權，令萬科全資擁有該業務。

對於此次出售酒店項目股權，市場猜測萬科是否正在啟動戰略收縮計劃。內媒《第一財經》

記者以投資者身份致電萬科投資者熱線查詢，工作人員表示，酒店業務雖然在核心業務中營收佔

比較低，但此次交易並非主動剝離非核心資產，只是一筆正常的商業交易。工作人員還表示，公

司從開發業務轉向開發經營服務並重的戰略方向一直沒有變化。

具體來看，悅榕方面將買下萬科方面所持的悅榕服務（中國）、悅榕酒店管理（中國）、悅

榕酒店管理（天津）全部股權，總計４﹒８億元。萬科將買下悅榕方面所持全部５﹒２％的悅榕

資產（中國）股權，以及從悅榕酒店管理（北京）買下成都樂古浪物業服務有限公司的股權，總

計約３０００萬元。悅榕資產（中國）在內地持有悅榕系列酒店。

悅榕方面表示，今次收購將加強公司對中國市場的投入，以把握當地的增長機會，並鞏固集

團作為酒店行業主要參與者的地位。此舉將使公司能夠根據市場動態簡化戰略決策，並提高日常

運營效率。剝離酒店所有權部分符合公司的輕資產戰略。（ｓｌ）

