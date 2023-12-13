《經濟通通訊社１３日專訊》中央經濟工作會議１２月１１日至１２日在北京舉行。會議要

求，明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，

在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進取，不斷鞏固穩中向好的基礎。要強化宏觀政策逆

周期和跨周期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強政策工具創新和協調配合

。



＊擴大地方政府專項債券用作資本金範圍＊



積極的財政政策要適度加力、提質增效。要用好財政政策空間，提高資金效益和政策效果。

優化財政支出結構，強化國家重大戰略任務財力保障；合理擴大地方政府專項債券用作資本金範

圍；落實好結構性減稅降費政策，重點支持科技創新和製造業發展；嚴格轉移支付資金監管，嚴

肅財經紀律；增強財政可持續性，兜牢基層「三保」底線。嚴控一般性支出；黨政機關要習慣過

緊日子。



＊保持人民幣匯率在合理均衡水平基本穩定＊



穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量

同經濟增長和價格水平預期目標相匹配；發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，盤活存量、

提升效能，引導金融機構加大對科技創新、綠色轉型、普惠小微、數字經濟等方面的支持力度；

促進社會綜合融資成本穩中有降。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



＊唱響中國經濟光明論＊



要增強宏觀政策取向一致性。加強財政、貨幣、就業、產業、區域、科技、環保等政策協調

配合，把非經濟性政策納入宏觀政策取向一致性評估，強化政策統籌，確保同向發力、形成合力

。加強經濟宣傳和輿論引導，唱響中國經濟光明論。（ｃｔ）

