《經濟通通訊社１３日專訊》中央經濟工作會議１２月１１日至１２日在北京舉行。會議提

出「九大經濟工作」，強調明年要圍繞推動高質量發展，突出重點，把握關鍵，紮實做好經濟工

作。會議指出，要以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模

式、新動能，點名多項新技術產業，包括新型工業化、數字經濟、人工智能、生物製造、商業航

天、低空經濟、量子科學、生命科學、數智技術、綠色技術，並鼓勵發展創業投資、股權投資。

會議亦將重點放在擴大消費上，提出要形成消費和投資相互促進的良性循環，包括積極培育

智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨「潮品」等新的消費增長點，以及穩定和擴大傳統消費，

提振新能源汽車、電子產品等大宗消費。

至於外界關注的經濟風險問題，中經會將該項目放在第五點。會議提出，要積極穩妥化解房

地產風險，一視同仁滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求；加快推進「三大工程」，加快

構建房地產發展新模式。至於地方債務問題，中經會會議解讀只有一句，就是統籌好地方債務風

險化解和穩定發展，經濟大省要真正挑起大樑，為穩定全國經濟作出更大貢獻。



＊深化改革謀劃，新一輪財稅體制改革＊



會議指，一是以科技創新引領現代化產業體系建設。要以科技創新推動產業創新，特別是以

顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力。完善新型舉國體制，實

施製造業重點產業鏈高質量發展行動，加強質量支撐和標準引領，提升產業鏈供應鏈韌性和安全

水平。要大力推進新型工業化，發展數字經濟，加快推動人工智能發展。打造生物製造、商業航

天、低空經濟等若干戰略性新興產業，開辟量子、生命科學等未來產業新賽道，廣泛應用數智技

術、綠色技術，加快傳統產業轉型升級。加強應用基礎研究和前沿研究，強化企業科技創新主體

地位。鼓勵發展創業投資、股權投資。

二是著力擴大國內需求。要激發有潛能的消費，擴大有效益的投資，形成消費和投資相互促

進的良性循環。推動消費從疫後恢復轉向持續擴大，培育壯大新型消費，大力發展數字消費、綠

色消費、健康消費，積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨「潮品」等新的消費增長點

。穩定和擴大傳統消費，提振新能源汽車、電子產品等大宗消費。增加城鄉居民收入，擴大中等

收入群體規模，優化消費環境。要以提高技術、能耗、排放等標準為牽引，推動大規模設備更新

和消費品以舊換新。發揮好政府投資的帶動放大效應，重點支持關鍵核心技術攻關、新型基礎設

施、節能減排降碳，培育發展新動能。完善投融資機制，實施政府和社會資本合作新機制，支持

社會資本參與新型基礎設施等領域建設。



＊加快培育外貿新動能，放寬電信、醫療等服務業市場准入＊



三是深化重點領域改革。要謀劃進一步全面深化改革重大舉措，為推動高質量發展、加快中

國式現代化建設持續注入強大動力。不斷完善落實「兩個毫不動搖」的體制機制，充分激發各類

經營主體的內生動力和創新活力。深入實施國有企業改革深化提升行動，增強核心功能、提高核

心競爭力。促進民營企業發展壯大，在市場准入、要素獲取、公平執法、權益保護等方面落實一

批舉措。促進中小企業專精特新發展。加快全國統一大市場建設，著力破除各種形式的地方保護

和市場分割。有效降低全社會物流成本。要謀劃新一輪財稅體制改革，落實金融體制改革。

四是擴大高水平對外開放。要加快培育外貿新動能，鞏固外貿外資基本盤，拓展中間品貿易

、服務貿易、數字貿易、跨境電商出口。放寬電信、醫療等服務業市場准入，對標國際高標準經

貿規則，認真解決數據跨境流動、平等參與政府採購等問題，持續建設市場化、法治化、國際化

一流營商環境，打造「投資中國」品牌。切實打通外籍人員來華經商、學習、旅遊的堵點。抓好

支持高質量共建「一帶一路」八項行動的落實落地，統籌推進重大標誌性工程和「小而美」民生

項目。



＊守民生底線，確保重點群體就業穩定＊



五是持續有效防範化解重點領域風險。要統籌化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險

，嚴厲打擊非法金融活動，堅決守住不發生系統性風險的底線。積極穩妥化解房地產風險，一視

同仁滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。加快推進保障

性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」。完善相關基礎性制

度，加快構建房地產發展新模式。統籌好地方債務風險化解和穩定發展，經濟大省要真正挑起大

樑，為穩定全國經濟作出更大貢獻。

六是堅持不懈抓好「三農」工作。要錨定建設農業強國目標，學習運用「千萬工程」經驗，

有力有效推進鄉村全面振興，以確保國家糧食安全、確保不發生規模性返貧為底線，以提升鄉村

產業發展水平、提升鄉村建設水平、提升鄉村治理水平為重點，強化科技和改革雙輪驅動，強化

農民增收舉措，集中力量抓好辦成一批群眾可感可及的實事，建設宜居宜業和美鄉村。毫不放鬆

抓好糧食等重要農產品穩定安全供給，探索建立糧食產銷區省際橫向利益補償機制，改革完善耕

地佔補平衡制度，提高高標準農田建設投入標準。樹立大農業觀、大食物觀，把農業建成現代化

大產業。

七是推動城鄉融合、區域協調發展。要把推進新型城鎮化和鄉村全面振興有機結合起來，促

進各類要素雙向流動，推動以縣城為重要載體的新型城鎮化建設，形成城鄉融合發展新格局。實

施城市更新行動，打造宜居、韌性、智慧城市。充分發揮各地區比較優勢，按照主體功能定位，

積極融入和服務構建新發展格局。優化重大生產力布局，加強國家戰略腹地建設。大力發展海洋

經濟，建設海洋強國。

八是深入推進生態文明建設和綠色低碳發展。建設美麗中國先行區，打造綠色低碳發展高地

。積極穩妥推進碳達峰碳中和，加快打造綠色低碳供應鏈。持續深入打好藍天、碧水、淨土保衛

戰。完善生態產品價值實現機制。落實集體林權制度改革。加快建設新型能源體系，加強資源節

約集約循環高效利用，提高能源資源安全保障能力。

九是切實保障和改善民生。要堅持盡力而為、量力而行，兜住、兜准、兜牢民生底線。更加

突出就業優先導向，確保重點群體就業穩定。織密紮牢社會保障網，健全分層分類的社會救助體

系。加快完善生育支持政策體系，發展銀發經濟，推動人口高質量發展。（ｅｙ）

