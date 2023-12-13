《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，１１月人民幣貸款增加１﹒０９萬億元（人民

幣．下同），同比少增１３６８億元，環比大增４８﹒６％，但顯著低於預期的１﹒３萬億元；

截至１１月底人民幣貸款餘額２３６﹒４２萬億元，同比增長１０﹒８％，增速分別比上月末和

上年同期低０﹒１個和０﹒２個百分點，亦低於預期的增長１１％。

今年首１１個月人民幣貸款增加２１﹒５８萬億元，同比多增１﹒５５萬億元。



＊上月中長期住戶貸款同比增＊



根據人民銀行數據，分部門看，上月住戶貸款增加２９２５億元，其中，短期貸款增加

５９４億元，中長期貸款增加２３３１億元；上月企（事）業單位貸款增加８２２１億元，當中

短期貸款增加１７０５億元，中長期貸款增加４４６０億元，票據融資增加２０９２億元；非銀

行業金融機構貸款減少２０７億元。

截至１１月底，外幣貸款餘額６６９１億美元，同比下降１３％，累計首１１個月外幣貸款

減少７２４億美元，同比少減７１３億美元，１１月份外幣貸款減少９０億美元，同比少減

１１５億美元。截至１１月底本外幣貸款餘額２４１﹒１７萬億元，同比增長１０﹒２％。



＊住戶存款上月大增９千億＊



截至１１月底，本外幣存款餘額２８９﹒８１萬億元，同比增長９﹒８％。其中，人民幣存

款餘額２８４﹒１８萬億元，同比增長１０﹒２％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒３個和

１﹒３個百分點。

今年首１１月人民幣存款增加２５﹒６５萬億元，同比多增１３０１億元，單月來看，１１

月份人民幣存款增加２﹒５３萬億元，同比少增４２７３億元，其中住戶存款增加９０８９億元

，非金融企業存款增加２４８７億元，財政性存款減少３２９３億元，非銀行業金融機構存款增

加１﹒５７萬億元。

截至１１月底，外幣存款餘額７９３１億美元，同比下降８％；首１１個月外幣存款減少

６０８億美元，同比少減７４０億美元；１１月份外幣存款增加８８億美元，同比多增１０８億

美元。（ｅｙ）

