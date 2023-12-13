《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，１１月人民幣貸款增加１﹒０９萬億元（人民
幣．下同），同比少增１３６８億元，環比大增４８﹒６％，但顯著低於預期的１﹒３萬億元；
截至１１月底人民幣貸款餘額２３６﹒４２萬億元，同比增長１０﹒８％，增速分別比上月末和
上年同期低０﹒１個和０﹒２個百分點，亦低於預期的增長１１％。
今年首１１個月人民幣貸款增加２１﹒５８萬億元，同比多增１﹒５５萬億元。
＊上月中長期住戶貸款同比增＊
根據人民銀行數據，分部門看，上月住戶貸款增加２９２５億元，其中，短期貸款增加
５９４億元，中長期貸款增加２３３１億元；上月企（事）業單位貸款增加８２２１億元，當中
短期貸款增加１７０５億元，中長期貸款增加４４６０億元，票據融資增加２０９２億元；非銀
行業金融機構貸款減少２０７億元。
截至１１月底，外幣貸款餘額６６９１億美元，同比下降１３％，累計首１１個月外幣貸款
減少７２４億美元，同比少減７１３億美元，１１月份外幣貸款減少９０億美元，同比少減
１１５億美元。截至１１月底本外幣貸款餘額２４１﹒１７萬億元，同比增長１０﹒２％。
＊住戶存款上月大增９千億＊
截至１１月底，本外幣存款餘額２８９﹒８１萬億元，同比增長９﹒８％。其中，人民幣存
款餘額２８４﹒１８萬億元，同比增長１０﹒２％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒３個和
１﹒３個百分點。
今年首１１月人民幣存款增加２５﹒６５萬億元，同比多增１３０１億元，單月來看，１１
月份人民幣存款增加２﹒５３萬億元，同比少增４２７３億元，其中住戶存款增加９０８９億元
，非金融企業存款增加２４８７億元，財政性存款減少３２９３億元，非銀行業金融機構存款增
加１﹒５７萬億元。
截至１１月底，外幣存款餘額７９３１億美元，同比下降８％；首１１個月外幣存款減少
６０８億美元，同比少減７４０億美元；１１月份外幣存款增加８８億美元，同比多增１０８億
美元。（ｅｙ）
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