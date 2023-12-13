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AH股新聞

13/12/2023 14:57

【大國博弈】美議員要求重置中美經貿聯繫，中方稱提案違雙方利益

　　《經濟通通訊社１３日專訊》眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會周二（１２日）
發表一篇５３頁的報告，指控中國對美國進行「為期數十年的經濟侵略」，削弱了美國公司實力
主導了全球關鍵產業，要求美國重置與中國的經濟關係及切斷更多與中國的聯繫。報告列出近
１５０條建議，第一項建議就是要求美國對中國徵收一套不同的、更高的關稅，其他建議包括對
較老型號的晶片向中國徵收新關稅、要求美國上市公司披露與中國的關係、進一步投資美國的研
究和製造能力
　　委員會主席加拉格爾在接受採訪時表示，他希望美國國會在明年總統大選之前就一項重要的
對華法案達成一致，而不是在不同的行政命令之間跳來跳去。
　　中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，美中經濟關係互惠互利，美國國會的這些提案「不符
合任何一方的利益」。劉鵬宇又指，有關報告旨在築起壁壘高牆，推動脫勾和切斷供應鏈，違反
了市場經濟和公平競爭原則，破壞了國際經貿秩序，擾亂了全球產業鏈供應鏈的穩定。內媒《環
球網》更批評外媒《路透》炒作有關消息。（ｅｙ）
　

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