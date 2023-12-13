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AH股新聞

13/12/2023 12:40

【ＦＯＣＵＳ】休克療法　ＶＳ　標本緩急，中經會定明年方法論

　　【ＦＯＣＵＳ】阿根廷新總統米萊（Ｊａｖｉｅｒ　Ｍｉｌｅｉ）周二（１２日）斷然扣下
「休克療法」扳機之際
，中國接連召開的政治局會議、中央經濟工作會議，卻著眼「標本緩急」。面對重重困難和挑戰
，明年經濟工作到底何為標，何為本；孰應急，孰應緩？一些關鍵提法值得留意。
　
＊以進促穩，先立後破＊
　
　　去年中央經濟工作會議提及的「三重壓力（需求收縮、供給衝擊、預期轉弱）」縈繞不去，
周一至二（１１日至１２日）連續兩日召開的２０２３年中經會最新把脈指，「有效需求不足、
部分行業產能過剩、社會預期偏弱」；新增「風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點」，並將
外部環境「動盪不安」的表述改為「複雜性、嚴峻性、不確定性上升」。
　　大氣候未見改善且更風高浪急，盡管自２０１３年即確定的「穩中求進」宏觀應對總基調未

，但「方法論」卻悄變：一方面，以轉方式、調結構、提質量、增效益的「進」，促進預期、增
長、就業的「穩」；另一方面，強調「先立後破」，統籌「高質量發展」和「高水平安全」的良
性互動和動態平衡。
　
＊非經濟性政策納評估＊
　
　　從６０年代的「大破大立、不破不立」，到８０年代的「摸著石頭過河」，再到「先立後破
」，有何啟示？看看前兩次提及「先立後破」，分別是２０２１年７月政治局會議的「修正運動
式減碳、先立後破」，以及２０２１年底中經會的「調整政策和推動改革要掌握好時度效，堅持
先立後破、穩紮穩打」。
　　今次「先立後破」獲升至與「穩中求進、以進促穩」並列的總工作綱領，加上會議首提「加
強財政、貨幣、就業、產業、區域、科技、環保等政策協調配合」，「把非經濟性政策納入宏觀
政策取向一致性評估」，顯示決策層有意在新舊動能轉換的陣痛期，避免過度偏向「高質量發展
」，而對「高水平安全」產生反效果。
　
＊產業政策成首要任務＊
　
　　鑒於最新中經會在「穩」的基調下強調「進」和「立」，明年經濟工作的首個著力點就確定
為「以科技創新引領現代化產業體系建構」，提出「以顛覆性技術與尖端技術催生新產業、新模
式、新動能」，「強化國家重大戰略任務財力保障」，「落實好結構性減稅降費，重點支持科技
創新和製造業發展」等。
　　哪些產業將受惠？除了本欄昨日提及的人工智能晶片國產化布局，另包括生物製造、商業航
天、低空經濟、量子、生命科學等。值得留意的是，去年獲中經會列為「加快前沿技術研發和應
用推廣」的「新能源」，今次僅籠統歸為綠色技術，背後是太陽能組件、動力電池產能過剩的陰
霾。
　　此外，繼最高層１０月在推動長江經濟帶高質量發展座談會上稱，「在重點領域推動一批重
大改革」後，今次中經會再將「深化重點領域改革」列為明年重點工作第三位，料涉及民企、財
稅體制、金融體制。

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