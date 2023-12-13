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AH股新聞

13/12/2023 18:04

《神州期貨》廣期所再調控碳酸鋰期貨市場，強調嚴厲打擊操縱市場

　　《經濟通通訊社１３日專訊》廣州期貨交易所繼續出手調控碳酸鋰期貨價格大漲大跌行情。
廣期所公告，近日碳酸鋰市場價格波動較大，交易所將採取有效措施，持續強化市場監管，嚴肅
查處異常交易行為和違規交易行為，加強實際控制關係帳戶調查、認定，發揮五位一體監管協作
合力，依法嚴厲打擊市場操縱行為，維護市場秩序。廣期所呼籲各會員單位做好市場風險防範工
作，切實加強投資者教育，提醒投資者理性交易，把風險控制在可承受能力範圍內。
　　廣期所同時公告，自今日（１３日）結算時起，碳酸鋰期貨合約漲跌停板幅度調整為１３％
，交易保證金標準調整為１４％；其中，碳酸鋰期貨ＬＣ２４０１、ＬＣ２４０２合約交易保證
金標準調整為１５％。
　　此前，廣期所已於上周五（８日）結算時起，將碳酸鋰期貨合約漲跌停板幅度調整為１０％
，投機交易保證金標準調整為１２％，套期保值交易保證金標準調整為１１％。其中，碳酸鋰期
貨ＬＣ２４０１合約及ＬＣ２４０２合約投機交易保證金標準調整為１５％，套期保值交易保證
金標準調整為１１％。
　　本周一（１１日）交易時起，碳酸鋰期貨ＬＣ２４０１合約、ＬＣ２４０２合約的交易手續
費標準調整為成交金額的萬分之六點四，日內平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬分之六
點四。碳酸鋰期貨ＬＣ２４０３、ＬＣ２４０４、ＬＣ２４０５、ＬＣ２４０６、ＬＣ２４０７
、ＬＣ２４０８、ＬＣ２４０９、ＬＣ２４１０、ＬＣ２４１１合約的交易手續費標準調整為成
交金額的萬分之一點六，日內平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬分之一點六。（ｓｌ）

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