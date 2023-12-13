《經濟通通訊社１３日專訊》國務院發布關於《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》

（下稱《規劃》）的批覆，原則同意《規劃》。

批覆提出，《規劃》實施要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，

加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，統籌發展和安全，深化改革開放、強化制度創新，

在「一國兩制」框架下先行先試，聚焦現代服務業這一香港優勢領域，加快推進與港澳規則銜接

、機制對接，進一步豐富協同協調發展模式，探索完善管理體制機制，打造粵港澳大灣區全面深

化改革創新試驗平台，建設高水平對外開放門戶樞紐，在深化深港合作、支持香港經濟社會發展

、高水平參與國際合作方面發揮更大作用。

批覆並提出，廣東省政府要切實加強對《規劃》實施的組織領導，強化對前海深港現代服務

業合作區改革發展中重大問題的指導和協調，加強對實施情況的檢查督促。深圳市政府要明確工

作分工，落實工作責任，制定年度工作計劃和專項推進方案，優化資源要素配置予以重點保障，

把《規劃》各項任務落到實處。前海深港現代服務業合作區要切實履行主體責任，全力做好《規

劃》實施各項工作，及時總結提煉好的政策措施和做法，形成可復制可推廣的經驗。

國務院有關部門要結合各自職能加大政策保障和指導支持力度。國家發改委要加強統籌指導

和督促服務，協調解決前海深港現代服務業合作區改革發展中遇到的困難和問題，重大事項及時

向黨中央、國務院請示報告。（ｓｌ）

