《經濟通通訊社１３日專訊》對於美國眾議員一委員會指控中國對美國進行「為期數十年的

經濟侵略」，要求美國重塑與中國的經濟關係，中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示

，該委員會以攻擊抹黑中國為己任，充滿了偏見和敵意，可以說是毫無理性可言；他們的言論也

充分暴露了美國國內一些人企圖把中美之間的經貿和科技問題政治化、工具化、武器化，中方對

此堅決反對。

毛寧表示，中美經貿合作的本質是互利共贏，貿易戰、關稅戰沒有贏家，人為設限或者搞保

護主義，只會干擾正常的貿易往來和產供鏈的穩定，不符合任何一方的利益。美方應當切實尊重

市場經濟原則和國際貿易規則，為中美經貿合作創造良好的環境，而不是相反。

美國眾議院美國與中共戰略競爭特設委員會周二（１２日）發表報告，指控中國對美國進行

「為期數十年的經濟侵略」，削弱了美國公司實力主導了全球關鍵產業，要求美國重置與中國的

經濟關係及切斷更多與中國的聯繫。報告列出近１５０條建議，第一條就是要求美國對中國徵收

一套不同的、更高的關稅，其他建議包括對較舊型號的晶片向中國徵收新關稅、要求美國上市公

司披露與中國的關係等。（ｓｌ）

