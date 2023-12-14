《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》文化和旅遊部副部長杜江在國新辦發布會

上表示，今年前三季度，國內旅遊達到３６﹒７億人次，實現旅遊收入３﹒７萬億元，同比分別

增長７５％、１１４％。下一步，文化和旅遊部將著力做好三個方面的工作：

一是優化政策環境，解決堵點難點。「推動實施『國內旅遊提升計劃』，這是三年的行動計

劃。」杜江表示，將豐富優質旅遊產品供給，完善旅遊服務，規範旅遊市場秩序，強化旅遊安全

保障，打造有品質、有溫度的旅遊目的地。「同時正在出台『入境旅遊促進計劃』，這也是一個

三年計劃，將為入境遊客提供更多高質量旅遊產品和更多便利化服務。」

二是推動產業融合，創新產品供給。文化和旅遊部將進一步推動文旅深度融合，提升文化品

位、豐富精神內涵，培育消費新業態、新模式，推動建設「小而美」的演藝新空間，創新升級音

樂節、音樂會等產品。

三是建好平台載體，加大惠民力度。文化和旅遊部將推進新一批國家文化和旅遊消費示範城

市，國家級旅遊度假區、５Ａ級景區、國家級夜間文化和旅遊消費集聚區等一系列品牌建設。實

施「百城百區」金融支持文化和旅遊消費行動計劃。激發居民文化和旅遊消費意願，助力市場主

體恢復發展。

