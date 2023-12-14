《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》商務部新聞發言人束珏婷表示，中共中央

總書記國家主席習近平對越南進行國事訪問期間，與越共中央總書記阮國仲舉行會談。雙方宣布

攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體。商務部將與越南相關部門一道，推動雙方務實合作提

質升級。

一是保障雙邊貿易穩定暢通，發揮貿易暢通工作組等機制作用，共同推進中越邊境口岸升格

開放邊境智慧口岸建設，單一窗口等合作，支持邊境小額貿易，邊民、互市貿易和跨境電商發展

，提升雙邊貿易往來效率和便利化水平。

二是加強新興領域合作，落實商務部與越方簽署的加強數字經濟領域投資合作，和推動綠色

發展領域投資合作的諒解備忘錄，加強雙方在數字經濟、綠色經濟、清潔能源領域交流合作。

三是拓展農業號合作空間，用好國會、廣交會、中國東盟博覽會等展會和跨境電商平台，支

持擴大自願進口優質農產品，支持企業加強大米讓貿易合作加強農產品產供鏈合作。

四是深化多邊合作，中越雙方將加強在長和等機制下的合作，維護全球自由貿易體系，構築

安全穩定、暢通高效、開放包容、互利共贏的全球產業鏈供應鏈體系。

