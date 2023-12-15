《環富通基金頻道１５日專訊》普徠仕首席投資組合分析師李兆堅分享對中國股票２０２４

年前景的觀點。他指，中國正面臨著長期的結構性經濟挑戰，即債務（ｄｅｂｔ）、通縮

（ｄｅｆｌａｔｉｏｎ）及人口結構（ｄｅｍｏｇｒａｐｈｉｃｓ）。顯然，中國經濟正處於轉

型階段，而目前的去槓桿化過程正是轉型的難關之一。當局面臨的挑戰是實現經濟順利轉型，並

在不影響經濟情況下實現去槓桿化目標。



＊近期經濟數據已勝預期，政府加大刺激措施力度＊



迄今為止，中國政府應對經濟增長放緩的措施遜於市場預期，但政策發揮成效往往需要時間

。相信經濟已開始逐步好轉，近期數據已經優於預期。政府已加大刺激措施的力度，尤其是在房

地產及資本市場方面，其中包括放寬多個主要城市的購房限制、降低貸款市場報價利率，以及要

求銀行增加向民營企業發放貸款。

中國應對疫情的經歷獨特，因此當地的經濟周期與全球其他地區亦有分別。當中國在疫後重

啟經濟時，世界大部分地區仍在竭力控制通脹，以避免經濟陷入衰退，這無疑對中國經濟年內的

復甦表現帶來影響。但展望未來，預計中國經濟增長仍高於大部分已發展國家。



＊宏觀因素影響將減弱，宜關注個別公司利潤前景＊



長遠來看，國內生產總值（ＧＤＰ）增長與股市表現之間的相關性較低，大部分市場亦或會

如此。作為股票投資者，宜關注個別公司的利潤、前景及價格（估值），因為這些因素是帶動股

市潛在回報的重要指標。

儘管後市可能仍會波動，投資者對中國市場的態度仍較悲觀，導致估值低下、偏離基本面，

但相信中國仍有不少優良企業能實現強勁的盈利增長。過去數年，投資市場完全由宏觀事件主導

，而相關不明朗的階段已經過去。展望２０２４年，預計宏觀因素的影響將會減弱，中國將再次

為主動選股的投資者帶來機遇。（ｗａ）

