《經濟通通訊１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同阮富仲共同會見中越兩國青年和友好人士代表

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當地時間１２月１３日下午，國家主席習近平和夫人彭麗媛在河內同越共中央總書記阮富仲夫婦

共同會見中越兩國青年和友好人士代表。



前１１個月貸款增量超去年全年

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人行１３日發布的數據顯示，前１１個月人民幣貸款增加２１﹒５８萬億元，同比多增１﹒５５

萬億元（人民幣．下同）；１１月末社會融資規模存量為３７６﹒３９萬億元，同比增長

９﹒４％，１１月份增量為２﹒４５萬億元，比上年同期多４５５６億元。



發揮樞紐作用，資本市場力挺科技創新

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日前召開中央經濟工作會議提出，以科技創新引領現代化產業體系建設。鼓勵發展創業投資、股

權投資。業內人士認為，資本市場支持科技創新、高水平科技自立自強的具體措施將持續加力，

創業投資、股權投資也將成為資本市場支持科技創新發展的重要手段。





《上海證券報》



習近平同阮富仲共同會見中越兩國青年和友好人士代表

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當地時間１２月１３日下午，國家主席習近平和夫人彭麗媛在河內同越共中央總書記阮富仲夫婦

共同會見中越兩國青年和友好人士代表。



前１１個月貸款增量超去年全年

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人行１３日發布的數據顯示，１１月人民幣貸款增加１﹒０９萬億元，同比少增１３６８億元；

社會融資規模增量為２﹒４５萬億元，比上年同期多４５５６億元；截至１１月末，廣義貨幣

（Ｍ２）餘額２９１﹒２萬億元，同比增長１０％。



科技創新是明年經濟工作第一重點

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日前召開的中央經濟工作會議部署了２０２４年經濟工作。多家券商認為，會議為明年經濟發展

指明了方向。「以進促穩、先立後破」表明政策態度更加進取。「以科技創新引領現代化產業體

系建設」作為明年經濟工作的第一重點，既是實現高質量發展的重要途徑，也是體現「以進促穩

，先立後破」的關鍵措施。





《證券時報》



中越雙邊貿易邁上新台階

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今年是中越建立全面戰略合作夥伴關係１５周年。商務部數據顯示，中國已連續多年保持越南第

一大貿易夥伴，雙邊貿易額連續兩年突破２０００億美元，邁上新台階。



中國仍是世界經濟最大引擎

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中央經濟工作會議指出，中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基

本趨勢沒有改變，要增強信心和底氣。



鼓勵發展創業投資高質量服務實體經濟

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近日召開的中央經濟工作會議明確提出，鼓勵發展創業投資、股權投資。這意味著，創業投資和

股權投資已成為「以科技創新引領現代化產業體系建設」過程中的重要資本力量。這一定程度上

提振了創業投資行業的發展信心，給行業各市場主體注入一劑「強心針」。（ｌｃ）

