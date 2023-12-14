《神州經脈》美儲按兵不動，點陣圖預示明年或降息７５基點，為新興市場提前送上「聖誕

禮物」。然而上月內地新增信貸數據並不理想，反映中國經濟信心依然疲弱，滬深股市今日

（１４日）早市保持上升，惟白酒股繼續帶跌，滬綜指午後明確跌勢，全日下跌０﹒３３％，報

２９５８﹒９９點，５１００隻股票中有接近３０００隻下跌，深成指則跌０﹒６２％，創業板

指同跌０﹒６３％。

兩市全日成交７３７０億元（人民幣．下同），按日減少４﹒１％，是１０月２３日以來新

低，好在陸股通資金流入近３５億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１３０１，較上個交易日４時３０分收盤

價大升５３５點子，創１１月２９日以來半個月新高，全日在７﹒１２６５至７﹒１３８８之間

波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０９０，較上個交易日升３６點子，兩連升，創１２月

４日以來近兩周新高，與市場預測偏離收窄至４７６點，上個交易日報７﹒１１２６。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 商務部新聞發言人束珏婷在例行發布會表示，近幾個月中國貨物貿易呈現回穩向上的勢頭

，以人民幣計進出口增速連續４個月回升，１０月、１１月均實現正增長。１１月當月，中國對

美出口結束了１４個月的下降轉為增長９﹒６％，對日韓等進出口降幅收窄，手機、家電等消費

電子產品回升勢頭明顯。１１月集成電路進口金額的增速年內首次轉正，進口量連續三個月增長

，顯示出終端電子產品的出口需求有所改觀。



２﹒ 文旅部副部長杜江在國新辦發布會上表示，今年前三季度，國內旅遊達到３６﹒７億人次

，實現旅遊收入３﹒７萬億元，同比分別增長７５％、１１４％。下一步，文化和旅遊部將著力

做好三個方面的工作，包括推動實施３年行動計劃，分別為國內旅遊提升計劃、入境旅遊促進計

劃，規範旅遊市場秩序，並為入境遊客提供更多高質量旅遊產品和更多便利化服務；推動建設「

小而美」演藝新空間，創新升級音樂節、音樂會等產品；實施「百城百區」金融支持文化和旅遊

消費行動計劃等。



３﹒ 國際金融協會（ＩＩＦ）最新數據顯示，外資在１１月繼續撤出中國市場，債市錄得淨流

失４３億美元，是連續第９個月外流，股市即錄６億美元淨流入。今年首１１個月累計，外資從

中國股債撤走金額為７８１億美元。ＩＩＦ表示，資金撤出中國市場，但流入其他新興市場，反

映外資對兩類市場有截然不同看法。新興市場股債組合１１月錄得４３４億美元資金淨流入，為

今年１月以來最多。



４﹒ 急需用錢的碧桂園獲王健林回購珠海萬達商管１﹒７９％股權，代價約３０﹒６９億元，

小虧１﹒６億元，不再需要苦等珠海萬達商管上市，脫離苦海。碧桂園表示公司出售珠海萬達商

管股份所得第一筆資金將用於償還債務，同時，碧桂園境內子公司宣布足額兌付規模８億元的境

內債「２２碧地０２」本息，成功避免違約。



５﹒ 據《上證報》引述賽力斯有關人士確認，與華為聯手打造的問界Ｍ９新車預訂已近４萬輛

。華為常務董事、終端ＢＧＣＥＯ、智能汽車解決方案董事長余承東今早正式宣布，將於１２月

２６日１４：３０舉辦問界Ｍ９及華為冬季全場景發布會。賽力斯位於重慶的工廠目前正加緊提

升產量，並已開啟每天兩班倒的生產模式。另外，華為終端微博今宣布正式發布鴻蒙智行Ａｐｐ

，用戶可透過鴻蒙智行Ａｐｐ一站式了解鴻蒙智行車型信息、參與車友討論、快捷遠程車控等。



６﹒ 今日網上流傳一張疑似是職場社交平台的截圖，一名被認證為嗶哩嗶哩員工的用戶確認，

Ｂ站將向字節看齊，遊戲研發全裁。Ｂ站回應內媒表示，相關資訊不實，僅部分項目有調整。



７﹒ ２０２３年國家醫保藥品目錄昨日出爐，共新增１２６種藥品，１４３個目錄外藥品參加

談判和競價環節，其中１２１個成功，成功率為８４﹒６％，平均降價６１﹒７％，與去年的

６０﹒１％大致持平。本次調整後，目錄內藥品總數將增至３０８８種，其中西藥１６９８種、

中成藥１３９０種。新版醫保目錄將於２０２４年１月１日起實施，疊加談判降價和醫保報銷因

素，預計未來兩年將為患者減負超４００億元。



８﹒ ２０２３年度中國遊戲產業年會昨起一連３日在廣州舉行，大會發布《２０２３年中國遊

戲出海研究報告》顯示，２０２３年中國自主研發遊戲在海外市場的實際銷售收入為

１６３﹒６６億美元，同比下降５﹒６５％，繼２０２２年後再次下降。另外，中國遊戲出版工

作委員會發布《２０２３年中國遊戲產業未成年人保護進展報告》顯示，２８﹒８６％的未成年

遊戲用戶消費減少，消費額漸趨走低。（ｓｌ）

