《鍾之日記》１２月１４日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美儲按兵不動，點陣圖預示明年或降息７５基點，為新興市場提前送上「聖誕禮物」。然而

上月內地新增信貸數據並不理想，反映中國經濟信心依然疲弱，滬深股市今日早市保持上升，惟

白酒股繼續帶跌，滬綜指午後明確跌勢，全日下跌０﹒３３％，報２９５８﹒９９點，５１００

隻股票中有接近３０００隻下跌，深成指則跌０﹒６２％，創業板指同跌０﹒６３％。

兩市全日成交７３７０億元人民幣，按日減少４﹒１％，是１０月２３日以來新低，好在陸

股通資金流入近３５億元人民幣。



＊港股見太陽，本港地產跑出＊



美聯儲點陣圖顯示不會進一步加息，是自２０２１年３月以來首次預測，聯儲主席鮑威爾表

示通脹已經回落但仍然過高，決策層正在謹慎行事。港股高開後，恒指一度升逾３００點，高見

１６５７７，不過盤中隨Ａ股走低，全日收報１６４０２，升１７３點或１﹒１％，主板成交超

過１０２２億元。

受惠環球寬鬆預期，全日地產收租股跑出，至於嗶哩嗶哩（０９６２６）全日股價跌

４﹒４％，報９１﹒３５元。今日網上流傳一張疑似是職場社交平台的截圖，一名被認證為嗶哩

嗶哩員工的用戶確認，Ｂ站將向字節看齊，遊戲研發全裁。Ｂ站回應內媒表示相關資訊不實，僅

部分項目有調整。



＊碧桂園收回投資即還錢，難填無底洞＊



急需用錢的碧桂園（０２００７）獲王健林回購珠海萬達商管１﹒７９％股權，代價約

３０﹒６９億元人民幣，雖然小虧１﹒６億元，但不再需要苦等珠海萬達商管上市，脫離苦海，

而且拿回了一筆不小的款項。碧桂園表示公司出售珠海萬達商管股份所得第一筆資金將用於償還

債務，而就在同時，碧桂園境內子公司宣布足額兌付規模８億元的境內債「２２碧地０２」本息

，成功避免違約，令外界感到意外。

上周深交所曾牽頭於深圳召開「２２碧地０２」及信用保護憑證投資人座談會，探討碧桂園

償債資金籌措及風險緩釋相關安排，消息指當局希望將債券展期，但債權人仍然堅持回售。不過

事件進展峰回路轉，碧桂園竟能拿出大額資金兌付，據《財新》引述接近碧桂園的知情人士表示

，這與碧桂園收回珠海萬達商管的投資不無關係，雖然萬達的錢還在路上，但是碧桂園找到過渡

資金先行兌付債券。

碧桂園盤中曾飆超過９％，但不少心急股民已經著手出逃，股價很快便回落，全日僅升

１﹒３％，報０﹒７８元，至於子公司碧桂園服務（０６０９８）則收升１﹒８％，報６﹒７５

元。雖然碧桂園拿回超過３０億元人民幣，境內債金身未破，但是碧桂園未來要過的難關還有很

多，新房銷量暴跌導致無法回收流動性，不僅僅是債務兌付方面，保交樓任務也一樣困難重重，

股民不可掉以輕心。



＊新增貸弱預期，萬億特別國債待發，六大行悶場＊



人民銀行公布數據，１１月新增人民幣貸款１﹒０９萬億（人民幣．下同），弱於市場預期

１﹒３萬億。不過，官媒均以今年前１１個月，新增貸２１﹒５８萬億元，已超去年全年水平，

而大作文章，認為是金融支持經濟的實證。

浙商證券首席經濟學家李超分析指，１１月金融數據總量相對穩健，但結構仍然走弱，企業

中長期貸款連續第５個月同比少增，財政資金撥付效率較高但使用進度偏弱，社融主要支撐來自

政府債券，居民超額儲蓄仍在積累。他預計降息難度較大，降準或在明年一季度。

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤認為，新增人民幣貸款小幅弱於預期，主要

拖累是新增中長期企業貸款，僅新增４４６０億、同比少增２９１０億元，這表明企業信貸需求

仍較為乏力。她指，預計信貸增速將在未來幾個月持續改善，不過１萬億元特別國債的發行節奏

存在一定不確定性。如果特別國債在今年１２月如期發行，２０２３年底調整後社融同比增速有

望進一步反彈至９﹒７－９﹒８％，但如果特別國債未在今年１２月發行，受此拖累，２０２３

年底信貸增速可能僅小幅回升至９﹒５％左右。無論如何，為了配合未來一段時間的大規模政府

債券發行、緩解通縮壓力，預計人行將進一步放鬆貨幣政策，包括再降息１０－２０個基點、再

降準２５－５０個基點。

觀望氣氛濃，六大行今日亦牛皮，工商銀行（０１３９８）、建設銀行（００９３９）、農

業銀行（０１２８８）均沒升跌，交通銀行（０３３２８）升０﹒６５％、中國銀行

（０３９８８）升０﹒７％、郵儲銀行（０１６５８）０﹒８５％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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