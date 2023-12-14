《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》上海科創集團董事長傅紅岩昨日在上海出

席第２３屆中國股權投資年度論壇時表示，當前，中國原有的科技鏈、產業鏈、創新鏈和供應鏈

正在重塑：首先，美國實施脫勾斷鏈、「小院高牆」政策之後，過去幾十年全球建立起的自由貿

易市場、要素自由流動等格局不復存在，需要尋求新的平衡；其次，過去中國一直承接全球化產

業轉移，很多產能都是給全世界準備的，但現在一些國家以防風險，所謂的國家安全等理由限制

中國，使中國不少傳統和新興產業面臨產能過剩、價格競爭、行業內捲的困境；三是資本寒冬下

，股權投資行業出清加劇，美元基金最重要的特點是對新經濟、新模式敏感，往往帶著全球化視

野，把全世界各地最好的資源和信息帶到中國來，但這兩年風投行業募資與投資額都在下降，尤

其是外幣基金，募資額小於投資量；第四是國內上市政策階段性收緊，導致很多企業上市難，而

中國股權投資行業約６０％要通過二級市場ＩＰＯ來退出；五是中國經過３０年的高速發展，基

數非常高，全要素報酬貢獻的邊際收益在不斷下降，國家到了技術創新驅動發展的階段，只能加

大技術攻關，在提高附加值和科技含量這些方面動腦筋。

他認為，在此背景下，國內創投行業目前出現了不少問題：首先是有很多沒有按照經濟規律

來配置資源的情況，全國各地為了招商引資和區域產業發展，都在設立政府引導基金，並要求被

投企業在當地落戶「返投」，但這種資本的過量湧入，以及優質項目和創業團隊的稀缺，最後會

造成區域分割和產能過剩，很難真正實現全範圍的資源優化配置，最終可能不達預期，退出也成

問題，甚至可能累積一些新的地方政府債務。

其次，創業和投資賽道高度重合、過於擁擠，資本市場的導向使越來越多機構轉向硬科技投

資，而能帶動社會經濟活力、促進幸福指數上升的新消費、新模式、文化創意、娛樂等都是少人

問津。很多投資機構只希望實現財富倍增效應和退出效應，而硬科技長周期、高投入的規律與現

在浮躁的形態格格不入。

三是中國只有美國１０％的資金量，卻投資了很多內捲的行業，但對於合成生物、基因治療

等許多未來產業投資研究不透，布局不夠。

四是一級市場項目估值過高，把風險傳遞到二級市場，造成股市的資源配置和價值發現功能

嚴重弱化，最終破壞了整體行業生態。而且高科技是一個長周期的行業，半年一輪、一輪漲一倍

的估值接力遊戲不可能完成，最終還可能造成反噬，導致企業無法獲得下一輪融資，資金鏈斷裂

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