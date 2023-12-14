《經濟通通訊社１４日專訊》人行公布１１月新增人民幣貸款同比多增１﹒０９萬億元（人

民幣．下同），低於市場預期；政府債券淨融資從１０月的高位回落，但同比多近５０００億元

，支撐社融規模同比多增。

美聯儲連續第三次按兵不動，但點陣圖預示明年或降息７５基點，為新興市場提前送上「聖

誕禮物」。雖則上月新增信貸數據並不理想，反映中國經濟信心依然疲弱，但滬深股市在外圍重

返寬鬆預期下今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒３７％，報２９７９﹒７點，深成指

高開０﹒５４％，黃金股造好，養殖股走低。

碧桂園（０２００７）獲王健林回購珠海萬達商管１﹒７９％股權，代價３０﹒６９億元（

人民幣．下同），同時碧桂園境內子公司宣布足額兌付規模８億元的境內債「２２碧地０２」本

息，成功避免境內違約，有消息指兩者之間不無關係，意味著碧桂園拿回來的３０﹒７億元已經

提前花掉超過８億元還債。

年底將至資金池面臨考驗，但人民銀行還不著急，今日進行２６２０億元（人民幣．下同）

７天期逆回購，淨回籠１０１０億元。

國際金融協會（ＩＩＦ）最新數據顯示，外資在１１月繼續撤出中國市場，債市錄得淨流失

４３億美元，是連續第９個月外流，股市即錄６億美元淨流入。今年首１１個月累計，外資從中

國股債撤走金額為７８１億美元。（ｅｙ）

