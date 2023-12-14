《經濟通通訊社１４日專訊》美聯儲局連續第三次按兵不動，但點陣圖預示明年或降息７５

基點，為新興市場提前送上「聖誕禮物」。雖則上月內地新增信貸數據並不理想，反映中國經濟

信心依然疲弱，但滬深股市在外圍重返寬鬆預期下今早高開，盤中在白酒股帶領下一度倒跌，惟

午收前成功收復失地，滬綜指半日升０﹒３％，報２９７７﹒５６點，深成指升０﹒２３％，創

業板指揚０﹒１８％。

兩市半日成交４５６２億元（人民幣．下同），較上日同時段成交跌４﹒２％，陸股通資金

流入３３﹒３億元。

人行公布１１月新增人民幣貸款同比多增１﹒０９萬億元，低於市場預期；政府債券淨融資

從１０月的高位回落，但同比多近５０００億元，支撐社融規模同比多增。



＊永輝超市收回萬達商管投資，安心升２％＊



永輝超市（滬：６０１９３３）昨日公告稱，公司擬向大連御錦貿易有限公司出售公司持有

的萬達商管１﹒４３％股份，轉讓價格４５﹒３億元，終於脫離苦海。該股權投資帳面價值為

３９﹒１８億元，此次交易價格較帳面價值溢價６﹒１２億元。永輝超市股價升２﹒１％，報

２﹒９８元。

貴州茅台（滬：６００５１９）發公告指，公司２０２３年度回報股東特別分紅實施，每股

現金紅利１９﹒１０６元，共計派發現金紅利約２４０億元，惟貴州茅台現價跌０﹒８％，報

１６４６﹒０３元。至於五糧液（深：０００８５８）公告，計劃以自有資金通過集中競價、大

宗交易等方式增持公司股票，擬增持金額不低於４億元不超過８億元，五糧液現價升０﹒５％，

報１３４﹒４７元。



＊金價跳漲金股開心＊



國際黃金價格跳漲１﹒３％，報每盎司２００４﹒７９美元，返回兩千大關。濟南高新

（滬：６００８０７）漲停，金圓股份（深：０００５４６）升３﹒７％，老鳳祥

（滬：６００６１２）升３﹒２％，金貴銀業（深：００２７１６）升２﹒５％，山東黃金

（滬：６００５４７）升２﹒２％。

元旦、春節假期臨近，旅遊股集體升，嶺南控股（深：０００５２４）升一成漲停，凱撒旅

業（深：０００７９６）觸及５％漲停限制，西安旅遊（深：０００６１０）升３﹒７％，雲南

旅遊（深：００２０５９）升２﹒８％，張家界（深：０００４３０）升２％。（ｅｙ）

