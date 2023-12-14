《經濟通通訊社１４日專訊》美儲按兵不動，點陣圖預示明年或降息７５基點，為新興市場

提前送上「聖誕禮物」。然而上月內地新增信貸數據並不理想，反映中國經濟信心依然疲弱，滬

深股市今日早市保持上升，惟白酒股繼續帶跌，滬綜指午後明確跌勢，全日下跌０﹒３３％，報

２９５８﹒９９點，５１００隻股票中有接近３０００隻下跌，深成指則跌０﹒６２％，創業板

指同跌０﹒６３％。

兩市全日成交７３７０億元（人民幣．下同），按日減少４﹒１％，是１０月２３日以來新

低，好在陸股通資金流入近３５億元。

人行公布１１月新增人民幣貸款同比多增１﹒０９萬億元，低於市場預期；政府債券淨融資

從１０月的高位回落，但同比多近５０００億元，支撐社融規模同比多增。浙商證券首席經濟學

家李超分析指，１１月金融數據總量相對穩健，但結構仍然走弱，企業中長期貸款連續第５個月

同比少增，財政資金撥付效率較高但使用進度偏弱，社融主要支撐來自政府債券，居民超額儲蓄

仍在積累。



＊茅台派紅利，股價仍見綠＊



白酒股連續兩日領跌，兩大龍頭發放好消息亦無用。貴州茅台（滬：６００５１９）發公告

指，公司２０２３年度回報股東特別分紅實施，每股現金紅利１９﹒１０６元，共計派發現金紅

利約２４０億元，惟貴州茅台全日價跌１﹒５％，報１６３５﹒９元。至於五糧液

（深：０００８５８）公告，計劃以自有資金通過集中競價、大宗交易等方式增持公司股票，擬

增持金額不低於４億元不超過８億元，五糧液跌０﹒８％，報１３２﹒６５元。

元旦、春節假期臨近，旅遊股集體升，嶺南控股（深：０００５２４）升一成漲停，凱撒旅

業（深：０００７９６）觸及５％漲停限制，西安旅遊（深：０００６１０）升３﹒２％，雲南

旅遊（深：００２０５９）升２﹒７％。



＊華為新車發布，賽力斯逆市漲＊



汽車股盤中下跌，長安汽車（深：０００６２５）挫３﹒４％，上汽集團

（滬：６００１０４）跌１﹒２％，長城汽車（滬：６０１６３３）跌０﹒６％，比亞迪

（深：００２５９４）軟０﹒３％；惟華為宣布將於１２月２６日舉行問界Ｍ９及華為冬季全場

景發布會，生產商賽力斯（滬：６０１１２７）升２﹒１％。

碳酸鋰期貨價格昨日尾盤突然全線拉漲，因市傳鹽湖提鋰產品不合格率高，或對後續供應產

生影響，不過廣期所出面否認傳聞，並迅速做出交易調整，碳酸鋰期貨合約漲跌停板幅度調整為

１３％，並調整主力期貨ＬＣ２４０１的合約交易保證金標準。鋰電概念下跌，寧德時代

（深：３００７５０）跌１﹒７％，鹽湖股份（深：０００７９２）跌１﹒７％，億緯鋰能

（深：３０００１４）跌１﹒５％，惟天齊鋰業（深：００２４６６）揚０﹒１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３５１﹒９６ －０﹒５２

上證綜合指數 ２９５８﹒９９ －０﹒３３ ３１２６﹒５８

上證Ａ股指數 ３１０２﹒３５ －０﹒３３

深證成份指數 ９４１７﹒９７ －０﹒６２ ４２４３﹒１８

深圳創業板指數 １８６０﹒５１ －０﹒６３

上證Ｂ股指數 ２２５﹒６５ ＋０﹒２９ ０﹒７９

深證Ｂ股指數 １０６３﹒９７ －０﹒８９ ０﹒６８

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