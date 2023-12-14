《經濟通通訊社１４日專訊》碳酸鋰期貨價格日前遭遇急跌行情，但昨日（１３日）尾盤突

然出現全線拉漲的行情，廣期所對此迅速做出調整，碳酸鋰期貨合約漲跌停板幅度調整為１３％

，主力期貨ＬＣ２４０１和ＬＣ２４０２合約交易保證金標準調整為１５％，其他合約交易保證

金標準調整為１４％。

對於碳酸鋰價格低位暴漲，相信和鹽湖股份（深：０００７９２）產品無法交割期貨的傳聞

有關。網傳一份７月３日的鹵水碳酸鋰產品檢驗報告單顯示，來自鹽湖股份子公司藍科鋰業的產

品主含量符合電池級碳酸鋰標準，但其中鎂、氯化物、鉀、硼含量超標。按照廣期所規定，雜質

超標的產品在一定範圍內可替代交割品，但每噸需貼水２５０００元（人民幣．下同），而碳酸

鋰主力期貨昨日結算價格每噸才９６０５０元。

廣期所曾表示，替代交割品定位於工業級碳酸鋰，同樣有完整的品質標準要求，有業內人士

對內媒表示，包括鹽湖股份在內的所有國內鹽湖提鋰都含有一些雜質，只有個別鹽湖系的電碳可

以滿足交割品標準。

不過《期貨日報》引述廣期所相關負責人回覆稱，有關鹽湖股份產品不合格的傳聞不屬實。

對方稱，目前藍科鋰業並未申報交割，申報交割的貨物中也沒有藍科鋰業的產品，所謂廣期所進

倉的碳酸鋰只有３０％合格率亦嚴重與事實不符。負責人指，近期不斷有人編造關於碳酸鋰期貨

的不真實、不完整等帶有誤導性的信息，並通過自媒體平台傳播，針對上述企圖通過編造傳播謠

言達到不正當目的的違法違規行為線索，廣期所將依法移交監管機構。（ｅｙ）

