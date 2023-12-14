《經濟通通訊社１４日專訊》歐洲議會全會周二通過對華關係報告和歐台貿易投資關係決議

，報告稱中國是歐盟的夥伴，同時日益成為歐盟的競爭者和制度性對手，歐盟應根據新的地緣政

治背景，對２０１９年對華關係戰略進行審查和更新。決議則呼籲歐盟同台灣簽署投資協定和韌

性供應鏈協定，支持台參與國際論壇。

中國駐歐盟使團發言人批評，有關報告和決議一方面認為中國是歐盟的夥伴，另一方面大幅

渲染中歐意識形態和價值觀差異，突出雙方是制度性對手，甚至倒打一耙，誣稱中方主動將中歐

關係核心轉向制度性對手。這種說法無助於改善和發展中歐關係，中方不能認同。特別是妄議中

國的政治、經濟、社會和外交政策，基於偏見和謊言攻擊抹黑中國人權狀況，對涉台、涉疆、涉

藏、涉港澳等問題指手畫腳，嚴重侵犯中國主權，干涉中國內政，違背了國際關係基本準則和歐

方政治承諾，中方表示堅決反對。

發言人敦促歐洲議會以全面、客觀態度看待中國發展與進步，恪守國際法和國際關係基本準

則，停止干涉中國內政，停止發表不負責任的言論，多做有益於中歐關係發展的事情。中歐關係

尤其不應被意識形態和地緣政治裹挾綁架，衝突對抗對雙方和全世界都有百害而無一利。

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