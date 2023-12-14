《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布數據顯示，今年前１１個月，人民幣貸款增加

２１﹒５８萬億元（人民幣．下同），已超去年全年水平。１１月人民幣貸款增加１﹒０９萬億

元，同比少增１３６８億元；社會融資規模增量為２﹒４５萬億元，比上年同期多４５５６億元

。截至１１月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２９１﹒２萬億元，同比增長１０％。

光大證券首席經濟學家高瑞東認為，１１月金融數據中有三大亮點值得關注，即居民端融資

需求邊際增強、企業債券融資環境好轉、非標融資整體轉正。後續社融與Ｍ２同比預計維持較高

增速，有力支撐實體經濟回升向好。

高瑞東分析，１１月新增社融數據基本符合市場預期。從融資方式來看，政府債融資繼續發

力，表外融資轉正。１１月表內融資（包括本外幣貸款）同比少增１５６億元，其中人民幣貸款

同比少增４４７億元，外幣貸款同比少減２９１億元；表外融資（包括委託貸款、信託貸款、未

貼現銀行承兌匯票）合計當月新增轉正，同比多增２７６億元；直接融資（包含股票、企業債券

、政府債券）同比多增５２８９億元。

從融資主體來看，政府加槓桿繼續，私人部門信心有所好轉。１１月，政府部門淨融資同比

多增４９８０億元，繼續拉動社融增長；企業部門淨融資同比多增２４８億元；居民部門淨融資

同比多增２９８億元。

１１月居民部門短期與中長期貸款均同比多增，較去年同期分別多增６９億元、２２８億元

。從需求端來看，一方面，乘用車銷售表現仍強；另一方面，地產銷售表現依然偏弱，但呈現出

低位企穩的態勢。（ｓｌ）

