【ＦＯＣＵＳ】聯儲２０２３年最後一次議息，主席鮑威爾除去「鷹式」面具，披上聖誕老

人紅袍，為華爾街送上大禮－－首次站上３７０００點的道指，跌穿４％的十年期美債孳息，回

落至大流行以來最低的恐慌指數，附贈膝跳反射的日圓、黃金、離岸人幣……現在的問題是，

２０２４年減息無懸念的聯儲，會否在對抗通脹的「最後一里路」翻車？



＊聯儲議息，耶倫發功＊



一個多月前的１１月議息，鮑威爾於記者會稱，「未考慮關於減息的問題」；１２天前，他

出席學術論壇時再稱，「猜測政策何時放鬆為時過早」；隔夜，他最新稱，「何時開始適當減少

政策限制的問題，開始進入視野中，並成為今次議息的討論話題。」

何解誓要「沃克爾２﹒０」上身的鮑公突然「裝也不裝」？對沖基金巨頭Ｏｔａｖｉｏ

（Ｔａｖｉ） Ｃｏｓｔａ或一語道出玄機，他將聯儲今次議息稱作「可能是我職業生涯所見最

受政治影響的會議」。

看看鮑公的前任、現職財長的耶倫，在聯儲議息首日（１２日）及次日（１３日），連續接

受美媒專訪，強調通脹「正顯著下降（ｍｅａｎｉｎｇｆｕｌｌｙ ｃｏｍｉｎｇ ｄｏｗ）」

，經濟「正走向軟著陸」，利率放鬆應「自然而然（ｉｎ ａ ｗａｙ ｎａｔｕｒａｌ）」。

她更罕有指，有關「衰退不可避免」的預測沒有堅實的知識基礎，亦沒有任何充分理由認為「（

降低通脹）最後一里路會特別困難」。



＊買入或賣出還看衰退＊



此是否是向鮑公施壓「切勿搞砸」見仁見智，但單是耶倫手中財政部１１月「帳單」上，淨

利息支出７２０億美元，超過國防開支的７００億美元，當月財赤按年飆升２６％至３１４０億

美元，減息已愈加顯得刻不容緩。

盡管鮑公堅稱，「我們不考慮政治」，但最新點陣圖顯示，預期２０２４年不減息的委員從

９月的４人減半至２人，預期減息三次、減息四次的委員，分別從９月的３人、２人翻倍至６人

、４人；按中位數計，聯儲最新預期明年減息三次至４﹒６２５％。相比之下，期貨市場押注聯

邦基金利率明年底低見３﹒７６％，３月啟動減息的概率高達近八成。

預期更大幅度的利率削減，推動美國股債狂歡，新興市場貨幣、黃金齊反彈。減息到底是買

入信號還是賣出信號？關鍵在於經濟會否進入衰退。回想２００７年９月，聯儲首次減息，其後

２００８年２月時任聯儲主席伯南克信誓旦旦「不會衰退」，惟同年１２月美國進入衰退，美股

的故事人人皆知。再回看２０１９年８月，聯儲首次減息，經濟成功避過衰退，美股展開狂牛行

情。

眼見千呼萬喚的「ＦＥＤ Ｐｉｖｏｔ」終於正式官宣啟動，鮑威爾的運氣將如何？

