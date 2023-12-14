《經濟通通訊社１４日專訊》北京市進一步優化調整房地產政策，下調新發放房貸最低首付
款比例，同時延長貸款期限。北京市住建委、稅務總局北京市稅務局、人民銀行北京市分行、金
融監管總局北京監管局、北京住房公積金管理中心聯合印發通知，宣布在全國統一政策的基礎上
，將北京地區首套住房個人住房貸款（含商業性個人住房貸款、住房公積金個人住房貸款，下同
）最低首付款比例統一下調為３０％；二套住房個人住房貸款最低首付款比例下調為城六區
５０％、非城六區４０％。
＊最新房貸利率下限低至４﹒２％，普宅標準調整後佔比提高至七成＊
此外，商業銀行新發放房貸利率政策下限也將調整。１２月１５日起新發放的商業性個人住
房貸款將執行新的利率政策下限：城六區首套、二套利率政策下限分別為不低於相應期限貸款市
場報價利率加１０個基點、不低於相應期限貸款市場報價利率加６０個基點；非城六區首套、二
套利率政策下限分別為不低於相應期限貸款市場報價利率、不低於相應期限貸款市場報價利率加
５５個基點。按１１月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）計算，首套房貸利率最低為４﹒２％。
同時，此次調整取消了房價過快上行階段本市對房貸年限的從嚴管控，由目前最長２５年恢
復至３０年。
通知同時優化普通住房（普宅）認定標準，調整後，小區建築容積率在１﹒０或以上，單套
建築面積在１４４平方米或以下，５環內成交價格在每平方米８﹒５萬元（人民幣．下同）或以
下、５－６環成交價格在每平方米６﹒５萬元或以下、６環外成交價格在每平方米４﹒５萬元或
以下的住房，均視為普宅；全市普宅佔比提高至七成左右，將有更多家庭能夠享受住房轉讓時的
增值稅優惠政策。
《新京報》引述人民銀行北京市分行表示，以貸款金額１００萬元人民幣、利率４﹒２％（
當前最新一期五年期以上ＬＰＲ）為例，貸款期限從２５年延長至３０年，按照等額本息還款法
，每月可以少還４９９元人民幣，減輕每月還款壓力，釋放消費潛力。（ｓｌ）
etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱