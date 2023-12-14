《經濟通通訊社１４日專訊》北京市進一步優化調整房地產政策，下調新發放房貸最低首付

款比例，同時延長貸款期限。北京市住建委、稅務總局北京市稅務局、人民銀行北京市分行、金

融監管總局北京監管局、北京住房公積金管理中心聯合印發通知，宣布在全國統一政策的基礎上

，將北京地區首套住房個人住房貸款（含商業性個人住房貸款、住房公積金個人住房貸款，下同

）最低首付款比例統一下調為３０％；二套住房個人住房貸款最低首付款比例下調為城六區

５０％、非城六區４０％。



＊最新房貸利率下限低至４﹒２％，普宅標準調整後佔比提高至七成＊



此外，商業銀行新發放房貸利率政策下限也將調整。１２月１５日起新發放的商業性個人住

房貸款將執行新的利率政策下限：城六區首套、二套利率政策下限分別為不低於相應期限貸款市

場報價利率加１０個基點、不低於相應期限貸款市場報價利率加６０個基點；非城六區首套、二

套利率政策下限分別為不低於相應期限貸款市場報價利率、不低於相應期限貸款市場報價利率加

５５個基點。按１１月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）計算，首套房貸利率最低為４﹒２％。

同時，此次調整取消了房價過快上行階段本市對房貸年限的從嚴管控，由目前最長２５年恢

復至３０年。

通知同時優化普通住房（普宅）認定標準，調整後，小區建築容積率在１﹒０或以上，單套

建築面積在１４４平方米或以下，５環內成交價格在每平方米８﹒５萬元（人民幣．下同）或以

下、５－６環成交價格在每平方米６﹒５萬元或以下、６環外成交價格在每平方米４﹒５萬元或

以下的住房，均視為普宅；全市普宅佔比提高至七成左右，將有更多家庭能夠享受住房轉讓時的

增值稅優惠政策。

《新京報》引述人民銀行北京市分行表示，以貸款金額１００萬元人民幣、利率４﹒２％（

當前最新一期五年期以上ＬＰＲ）為例，貸款期限從２５年延長至３０年，按照等額本息還款法

，每月可以少還４９９元人民幣，減輕每月還款壓力，釋放消費潛力。（ｓｌ）

