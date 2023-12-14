《經濟通通訊社１４日專訊》民政部、全國老齡辦發布《２０２２年度國家老齡事業發展公

報》顯示，截至２０２２年末，全國參加基本養老保險人數１０５３０７萬人，比上年末增加

２４３６萬人。全國共有４１４３萬老年人享受老年人補貼，其中享受高齡津貼的老年人

３４０６﹒４萬人。全國共支出老年福利資金４２３億元人民幣，養老服務資金１７０﹒１億元

人民幣。

公報介紹，截至２０２２年末，全國６０周歲及以上老年人口２８００４萬人，佔總人口的

１９﹒８％；全國６５周歲及以上老年人口２０９７８萬人，佔總人口的１４﹒９％。全國６５

周歲及以上老年人口撫養比２１﹒８％。

截至２０２２年末，全國共有各類養老機構和設施３８﹒７萬個，養老床位合計８２９﹒４

萬張。其中，註冊登記的養老機構４﹒１萬個，比上年增長 １﹒６％，床位 ５１８﹒３萬張

，比上年增長２﹒９％；社區養老服務機構和設施３４﹒７萬個，床位３１１﹒１萬張。全國共

有兩證齊全（具備醫療衛生機構資質，並進行養老機構備案）的醫養結合機構６９８６家，比上

年增長７﹒６％；醫療衛生機構與養老服務機構建立簽約合作關係８﹒４萬對，比上年增長

６﹒７％。（ｓｌ）

