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AH股新聞

14/12/2023 16:02

《中國要聞》全國６０歲以上人口佔近兩成，逾十億人參加養老保險

　　《經濟通通訊社１４日專訊》民政部、全國老齡辦發布《２０２２年度國家老齡事業發展公
報》顯示，截至２０２２年末，全國參加基本養老保險人數１０５３０７萬人，比上年末增加
２４３６萬人。全國共有４１４３萬老年人享受老年人補貼，其中享受高齡津貼的老年人
３４０６﹒４萬人。全國共支出老年福利資金４２３億元人民幣，養老服務資金１７０﹒１億元
人民幣。
　　公報介紹，截至２０２２年末，全國６０周歲及以上老年人口２８００４萬人，佔總人口的
１９﹒８％；全國６５周歲及以上老年人口２０９７８萬人，佔總人口的１４﹒９％。全國６５
周歲及以上老年人口撫養比２１﹒８％。
　　截至２０２２年末，全國共有各類養老機構和設施３８﹒７萬個，養老床位合計８２９﹒４
萬張。其中，註冊登記的養老機構４﹒１萬個，比上年增長　１﹒６％，床位　５１８﹒３萬張
，比上年增長２﹒９％；社區養老服務機構和設施３４﹒７萬個，床位３１１﹒１萬張。全國共
有兩證齊全（具備醫療衛生機構資質，並進行養老機構備案）的醫養結合機構６９８６家，比上
年增長７﹒６％；醫療衛生機構與養老服務機構建立簽約合作關係８﹒４萬對，比上年增長
６﹒７％。（ｓｌ）

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