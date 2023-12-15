《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中國１１月出口額結束了六個月下降態勢

，國家統計局新聞發言人劉愛華表示，從未來走勢看，目前全球經濟復甦進展緩慢，經貿活動持

續低迷。盡管外貿整體面臨外需仍較疲弱，但中國外貿依托強大的產業鏈供應鏈生產優勢和超大

規模市場優勢，在堅定不移擴大高水平對外開放等政策的支持下，外貿運行仍有望繼續保持總體

向好。

她指出，總體上看，出口規模穩、份額穩的特徵沒有改變，在全球產業鏈供應鏈中的重要地

位也沒有改變。中國仍是拉動世界經濟增長、推動全球化發展的重要力量。１１月當月，貨物貿

易進出口主要特點有以下幾方面：



＊貨物出口由降轉增，民營企業進出口保持增長＊



一是貨物出口由降轉增。１１月份貨物出口額同比增長１﹒７％，結束了連續六個月的下降

態勢。進出口總額同比增長１﹒２％，比上個月加快０﹒３個百分點。

二是貿易結構持續優化。１－１１月份，產業鏈更長、附加值相對比較高的一般貿易進出口

額佔進出口總額的比重達到６４﹒８％，比上年同期提高１個百分點，為外貿高質量發展提供了

更加有力的支撐。

三是民營企業進出口保持增長。１－１１月份，作為外貿第一大主體的民營企業進出口同比

增長６﹒１％，佔進出口總額的比重為５３﹒３％，比上年同期提高３﹒１個百分點。



＊首１１月汽車出口增長７９﹒６％＊



四是經貿合作空間有效拓展。１－１１月份，中國與共建「一帶一路」國家進出口額同比增

長２﹒６％，繼續快於全部進出口。

五是出口新動能保持增長。１－１１月份，中國機電產品出口增長２﹒８％，佔出口總值的

５８﹒６％，為出口增長提供了有力支撐。其中手機出口增長３﹒３％，汽車出口增長

７９﹒６％。



