《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》內地１１月製造業ＰＭＩ是４９﹒４％，

比上月小幅下降０﹒１個百分點，國家統計局新聞發言人劉愛華在國新辦發布會表示，製造業在

恢復和轉型升級的特點比較顯著。但同時也要看到，因為當前整體經濟仍然處於恢復期。所以

１１月份製造業採購經理指數的小幅回落，尤其是新訂單指數是４９﹒４％，比上個月下降

０﹒１個百分點，說明市場需求不足仍然是當前製造業恢復發展面臨的首要困難，製造業回升向

好基礎仍需鞏固。下階段，要把擴大內需和深化供給側結構性改革有機結合起來，以科技創新推

動產業升級發展，以高質量供給創造引領新需求。



＊企業生產在持續擴張，高技術製造業預期保持向上＊



她指出，企業恢復發展信心較強。從ＰＭＩ分項指數來看，１１月份ＰＭＩ中生產指數為

５０﹒７％，連續６個月保持在臨界點以上。企業生產也在持續擴張。從１１月份當月工業生產

數據來看，同樣呈現出擴張態勢。當月規模以上製造業企業增加值同比增長６﹒７％，比上月加

快１﹒６個百分點。從企業本身的發展預期來看，製造業企業生產經營活動預期指數是

５５﹒８％，比上個月上升０﹒２個百分點，連續５個月處於較高景氣區間。

此外，企業轉型升級動能較強。１１月份，高技術製造業ＰＭＩ指數是５１﹒２％，比上個

月上升２個百分點。裝備製造業ＰＭＩ為５１﹒６％，比上個月上升０﹒９個百分點。從結構上

來看，高技術製造業和裝備製造業企業預期都保持向上。

