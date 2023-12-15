《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》北京地鐵昌平線發生嚴重事故，昨晚

（１４日）近７時有行駛中的列車，突然有２個車廂分離，至少３０多人受傷，事故原因仍在調

查。北京地鐵就事件致歉，將盡全力做好善後工作，並承擔治療費用。涉事的昌平線一度全線停

駛，到早上部份路段仍然停運。

事發在昨晚近７時，昌平線西二旗站至生命科學園站的露天段，一輛載客列車的最後２節車

廂斷開。網上流傳的片段見到，車廂之間斷開，由於衝擊力道大，連接位置嚴重變形。車廂內當

時滿是乘客。有乘客表示，事發時列車突然急煞車，之後傳出巨響，車廂玻璃被震碎。不少人跌

落路軌受傷，當時北京尚未解除暴雪橙色預警，現場下大雪，氣溫一直在零度以下。

北京地鐵最新公布，今日會採取特別運行措施，昌平線朱辛莊站至昌平西山口站，以及西二

旗站至西土城站上下行區段正常營運，乘客可以經８號線和１３號線轉乘進入市區。意外發生路

段附近的西二旗至朱辛莊之間會暫時由公交車接駁。

北京地鐵表示，為確保極端天氣下，地面線和高架線路列車運行安全，所有地面線及高架線

路都會用人工駕駛模式，並降速運行，發車間隔將會適當拉大，沿線公交將加大運力接駁，並再

次就引起的不便致歉意。



