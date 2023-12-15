《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中證監黨委傳達學習貫徹中央經濟工作會

議精神，易會滿主持，強調認真謀劃２０２４年重點工作舉措，紮實推動建設中國特色現代資本

市場政策框架落地實施，加快建設安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場；認真

謀劃２０２４年重點工作舉措，紮實推動建設中國特色現代資本市場政策框架落地實施。

一是全力維護資本市場平穩運行。堅持綜合施策，標本兼治，繼續在增強信心、改善預期上

下功夫。發揮各方合力，加強對市場風險的綜合研判和監測預警，強化分級會商和快速應對。激

發上市公司等經營主體內生穩市動力，優化完善分紅、回購、股東增持等制度機制。深入推進一

流投資銀行和投資機構建設，把促進投融資動態平衡放在更加突出位置，大力推進投資端改革，

推動健全有利於中長期資金入市的政策環境，引導投資機構強化逆周期布局，壯大「耐心資本」

。



＊優化私募股權創投基金「募投管退」，穩步推動交易所債券市場擴容提質＊



二是提升資本市場服務高質量發展的質效。聚焦「五篇大文章」關鍵環節、重點領域和明年

經濟工作的重點任務，以推動股票發行註冊制走深走實為牽引，深化資本市場改革開放，健全資

本市場功能；制定實施資本市場支持高水平科技自立自強和現代化產業體系建設行動方案；落實

「兩個毫不動搖」，加大力度支持國企改革和民營經濟發展壯大；推動提高上市公司質量，鼓勵

上市公司聚焦主業、做優做強，鞏固深化常態化退市機制；深化多層次股權市場錯位發展、適度

競爭的市場格局，加快建設世界一流交易所；優化私募股權創投基金「募投管退」制度環境；穩

步推動交易所債券市場擴容提質；聚焦建設農業強國、製造強國和綠色低碳發展等重點領域，探

索中國特色期貨監管制度和業務模式，更好發揮期貨市場功能作用，助力提高重要大宗商品價格

影響力；堅持市場化、法治化、國際化方向，有序推進資本市場高水平雙向開放，加快構築與開

放程度相匹配的監管能力和風險防控體系。



＊積極配合防範化解房地產、地方債等風險＊



三是堅守監管主責主業，有效防範化解資本市場重點領域風險。全面強化機構監管、行為監

管、功能監管、穿透式監管、持續監管，切實把監管「長牙帶刺」落到實處；加大對財務造假、

欺詐發行等違法行為的打擊力度，持續淨化市場生態；嚴厲打擊「偽私募」，清理整頓金交所、

「偽金交所」，著力消除監管真空；積極配合有關方面防範化解房地產、地方債務等風險；加強

對行業機構的全鏈條監管，督促加強內部治理和文化建設，守牢合規風控底線。

四是深入推進中證監系統全面從嚴治黨和幹部隊伍建設。深入推進中央巡視整改常態化長效

化。

