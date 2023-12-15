《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》金融監管總局黨委書記、局長李雲澤１３

日主持召開黨委（擴大）會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，研究部署貫徹落實措施。會議

要求，緊密結合監管職責與實際，系統謀劃明年監管目標和重點任務，走好中國特色金融發展之

路，以金融高質量發展助力強國建設、民族復興偉業。

一是堅持黨中央對金融工作的集中統一領導。不斷增強金融工作的政治性、人民性，堅決貫

徹執行中央金融委安排部署，自覺服從中央金融辦和中央金融工委指揮協調，切實做到不折不扣

、雷厲風行、求真務實、敢作善為。

二是推動鞏固和增強經濟回升向好態勢。加快發展消費金融，積極支持擴大有效益的投資，

助力城鄉融合和區域協調發展，強化重大工程、重點項目的資金保障。支持鞏固外貿外資基本盤

，加強外貿綜合金融服務，穩步擴大金融領域制度型開放。



＊一視同仁滿足所有房企合理融資需求，配合化解存量地方債務風險＊



三是圍繞做好「五篇大文章」促進經濟高質量發展。提升科技金融質效，助力加快新質生產

力發展和現代化產業體系建設。健全綠色金融體系，支持打造綠色低碳發展高地。加強普惠金融

服務，提升民營小微企業和新市民金融服務水平，促進社會綜合融資成本穩中有降。加快養老金

融發展，著力補齊第三支柱養老短板，加大對健康產業、銀發經濟的支持力度。促進數字金融發

展，助力數字經濟和實體經濟融合發展，加強數據安全管理。

四是穩妥防範化解重點領域金融風險。堅持目標導向、問題導向，堅決打好攻堅戰和持久戰

，牢牢守住不發生系統性風險的底線。把握好時度效，有序推進中小金融機構改革化險，避免「

一刀切」。一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，大力支持保障性住房等「三大工

程」建設。配合化解存量地方債務風險，嚴控新增債務。嚴厲打擊非法金融活動。

五是全面加強金融監管。切實提高監管有效性，全面強化「五大監管」，落實強監管嚴監管

要求，健全監督問責機制。推動構建全覆蓋的金融監管體制機制，強化央地監管協同，牽頭建立

兜底監管機制。著力強化法規政策、監管科技等保障支撐。

