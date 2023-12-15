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AH股新聞

15/12/2023 10:53

【數據解讀】統計局料全年目標能較好完成，有利條件強於不利因素

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人劉愛華在國新辦發
布會表示，１１月份國民經濟回升向好，工業、服務業、消費、出口這些指標都在持續改善，高
質量發展扎實推進，全年發展主要預期目標有望較好完成。盡管當前外部環境複雜性、嚴峻性、
不確定性上升，國內有效需求不足，部分行業產能過剩，社會預期偏弱，部分領域風險隱患仍然
較多，但綜合來看，發展面臨的有利條件強於不利因素。下階段，要全面貫徹中央經濟工作會議
精神，高質量落實黨中央對中央經濟工作的重大部署，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善
社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。
　
＊智能車載設備製造增加值大增９２﹒２％＊
　
　　她指出，１１月份，規模以上高技術製造業增加值同比增長６﹒２％，比上個月加快４﹒４
個百分點；其中，半導體器件專用設備製造、智能車載設備製造等行業增加值分別增長
３６﹒１％和９２﹒２％。其次，新能源新材料產品較快增長。
　　１１月份，新能源汽車、太陽能電池等新能源產品產量同比分別增長３５﹒６％和
４４﹒５％；太陽能工業用超白玻璃、單晶硅等綠色材料產品產量分別增長３０％以上。
　
＊消費新業態較為活躍＊
　
　　此外，消費新業態較為活躍。１－１１月份，實物商品網上零售額同比增長８﹒３％，佔社
會消費品零售總額比重提升到２７﹒５％。網上零售較快增長帶動了快遞行業蓬勃發展，１２月
初，相關部門統計，快遞業務量首次突破１２００億件大關，再創歷史新高。

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