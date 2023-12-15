《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》就萬億國債的下發對基建投資將會有怎樣

的拉動作用，國家統計局新聞發言人劉愛華在國新辦發布會表示，為支持災後恢復重建和防災減

災救災能力提升，近期增發的國債項目清單陸續下達，隨著資金加快撥付使用，實物工作量加快

形成，有利於釋放基礎設施領域的潛力和空間，促進下階段基礎設施投資保持平穩較快增長。

她表示，從１－１１月份基礎設施投資數據看，總體上保持了平穩增長。１－１１月份，基

礎設施投資同比增長５﹒８％，比１－１０月份回落０﹒１個百分點，比全部投資高２﹒９個百

分點，拉動全部投資增長１﹒３個點。



＊民生補短板投資繼續保持較快增長，災後重建項目持續推進＊



從１－１１月份基礎設施投資看，主要呈現兩方面特點：一是民生補短板投資繼續保持較快

增長。１－１１月份，鐵路運輸業投資增長２１﹒５％，水上運輸業投資增長２２％，水利管理

業投資增長５﹒２％，均保持較快增長。

二是部分地區基礎設施項目施工進度加快。從監測數據來看，京津冀和東北地區災後重建項

目持續推進，帶動這些地區道路重建、管網修復、水利建設這些基礎設施行業投資保持較快增長

。

