《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》內地１１月ＣＰＩ同比下降０﹒５％，已

經是第二個月下降，就是否進入通縮，國家統計局新聞發言人劉愛華在國新辦發布會表示，居民

消費價格環比和同比都在下降，降幅比上月有所擴大。但隨著擴大內需政策的逐步落實見效，消

費將逐步從疫後恢復轉向持續擴大，當前經濟運行中存在的有效需求不足問題有望得到逐步緩解

，價格低位運行狀況也會得到改善，不會出現通貨緊縮。



＊核心ＣＰＩ仍然保持穩定，食品、能源是季節性回落＊



劉愛華談到三點判斷：第一，物價變化繼續呈現結構性特徵，核心ＣＰＩ仍然保持穩定。當

月居民消費價格環比和同比下降，主要是食品和能源價格波動下行影響。在扣除食品和能源價格

之後的核心ＣＰＩ，１１月份當月同比上漲０﹒６％，漲幅與１０月份相同。１－１１月份，核

心ＣＰＩ同比上漲０﹒７％，累計漲幅和１－１０月份也是相同的。

第二，食品、能源和部分出行類服務價格下行，主要呈現季節性回落。這種季節性回落具有

一定的階段性。從環比看，食品價格環比下降０﹒９％，主要受天氣偏暖、農產品供應充足的影

響。１１月份，全國大部分地區平均氣溫都比常年偏高，偏高的氣溫利於農產品生產儲運，從這

個月數據看，鮮菜、雞蛋和水產品等鮮活食品價格降幅都超過常年季節性水平。豬肉價格受生豬

出欄量增加以及天氣偏暖部分醃臘需求延後影響也呈現超季節回落。從能源方面看，國內汽油價

格環比下降２﹒８％，主要受國際油價下行影響，降幅為今年以來最大。此外，１１月份旅遊出

行進入淡季，機票、住宿等旅遊交通價格環比有所下降。從同比看，食品價格同比降幅有所擴大

，能源價格也是由上月上漲轉為下降１﹒３％，下拉居民消費價格降幅擴大。

第三，經濟運行總體恢復尤其是需求持續恢復，有助於改善物價低位運行狀況。今年以來，

經濟運行持續回升向好，商品和服務需求持續恢復，從１１月當月數據看，市場銷售增長較快，

社會消費品零售總額同比增長１０﹒１％，增速比１０月份加快２﹒５個百分點。１－１１月份

，服務零售額同比增長１９﹒５％，增速比１－１０月份加快０﹒５個百分點。

