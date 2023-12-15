《經濟通通訊１５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同肯尼亞總統魯托就中肯建交６０周年互致賀電

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國家主席習近平１４日同肯尼亞總統魯托互致賀電，慶祝兩國建交６０周年。



中證監：繼續在增強信心改善預期上下功夫

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中證監主席易會滿１４日主持召開黨委（擴大）會議，提出要全力維護資本市場平穩運行；提升

資本市場服務高質量發展的質效；堅守監管主責主業，有效防範化解資本市場重點領域風險；深

入推進證監系統全面從嚴治黨和幹部隊伍建設。



北京上海進一步優化調整房地產政策

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北京市、上海市有關部門１４日發布通知，進一步優化調整房地產政策。北京市將首套房首付比

例統一降至３０％，二套房首付比例最低為４０％。商業銀行新發放房貸利率政策下限將調整，

按１１月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）計算，首套房貸利率最低為４﹒２％。





《上海證券報》



京滬大力度優化房地產政策

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北京、上海昨日分別優化房地產政策。其中，北京調整首套房、二套房的首付比例，首套房首付

比例統一降至３０％，二套房首付比例最低為４０％；上海自１２月１５日起首套房最低首付款

比例調整為不低於３０％，二套房最低首付款比例調整為不低於５０％。



全力維護資本市場平穩運行

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中證監主席易會滿日前主持召開黨委（擴大）會議。會議從四個方面對明年資本市場各項工作作

出部署，提出扎實推動建設中國特色現代資本市場政策框架落地實施，加快建設安全、規範、透

明、開放、有活力、有韌性的資本市場。



一視同仁滿足不同所有制房企合理融資需求

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國家金融監督管理總局局長李雲澤日前主持召開黨委（擴大）會議。會議要求，要一視同仁滿足

不同所有制房地產企業合理融資需求，大力支持保障性住房等「三大工程」建設；配合化解存量

地方債務風險，嚴控新增債務。





《證券時報》



全力維護資本市場平穩運行，壯大「耐心資本」

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中證監主席易會滿１４日主持召開黨委（擴大）會議，提出要全力維護資本市場平穩運行，推動

健全有利於中長期資金入市的政策環境，引導投資機構強化逆周期布局，壯大「耐心資本」，制

定實施資本市場支持高水平科技自立自強和現代化產業體系建設行動方案，切實把監管「長牙帶

刺」落到實處。



江蘇靖江成創業創富新藍海

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今年是江陰－靖江工業園區成立２０周年，就在不久前，無錫市、泰州市共同舉行加快江陰－靖

江工業園區建設發展合作協議簽約儀式，力求在更多領域、更深層次、更高水平開展交流合作，

攜手共建高質量跨江融合發展新實踐「高產良田」。



電商直播是時候回歸理性了

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東方甄選的「小作文事件」，成為近期直播電商行業的關注熱點。由於對東方甄選頭部主播董宇

輝文案作者的爭議，致使部分用戶質疑董宇輝未得到公司公正待遇，進而引發對公司不滿甚至「

轉投」對手公司。雖然東方甄選不同層級高管都有站出來發聲澄清，但還是引發了公司股價大跌

。（ｌｃ）

